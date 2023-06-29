Первое по дате убывания фото Далера на странице опекунши встречается в посте о ее 34-летии 26 марта. В нем одна также признается в любви к дочерям и сыновьям: «Дети, спасибо вам, за то что вы есть! Люблю вас безумно, вы смысл моей жизни». Напомним, в это время, по версии следствия, Далера уже не было в живых. По предварительной оценке, он погиб в декабре 2022 года.