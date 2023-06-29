Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
«Мое счастье — мои дети» — такой статус стоит на странице у Вероники Наумовой, мамы шестерых детей, трое из которых приемные.
Последняя публикация на странице, где есть фото с детьми, с выпускного дочери Ксении. Здесь присутствуют и Даша, старшая сестра Далера, и одна из младших дочерей Вероники.
Первое по дате убывания фото Далера на странице опекунши встречается в посте о ее 34-летии 26 марта. В нем одна также признается в любви к дочерям и сыновьям: «Дети, спасибо вам, за то что вы есть! Люблю вас безумно, вы смысл моей жизни». Напомним, в это время, по версии следствия, Далера уже не было в живых. По предварительной оценке, он погиб в декабре 2022 года.
12 марта Вероника сделала репост записи одной из групп Екатеринбурга, где кратко рассказано о том, как она с детьми встречала в аэропорту отца семейства, вернувшегося в отпуск из зоны СВО. «В аэропорту встречали его 5 детей, еще 4 дома», — рассказала Вероника», — сказано в посте. При этом в семье воспитывается шесть детей, а не девять, а отсутствующим, вероятно, был Далер.
На всех последующих фотографиях и видео — с семейных праздников, с поздравления семьи с Новым годом от депутата и других — вплоть до 3 декабря Далера нет. А в этот день Вероника опубликовала пост с поздравлением опекаемых детей с годовщиной приема в семью. Правда фотографии мальчика, судя по всему, были сделаны намного раньше, так как там ему на вид 3-4 года.
В общем за последние полтора года фото с Далером на странице Вероники есть только в семи постах из примерно 30, где запечатлены и родные, и приемные дети. Нет у опекунши и упоминаний о дне рождения мальчика, хотя другим своим детям она регулярно писала поздравления.
Кроме того, несколько раз Вероника делала репосты записей о пропажи детей в Екатеринбурге. Упоминания о том, что Далера уже несколько дней ищет весь город на странице нет, как и фото с листовкой о поиске мальчика.
Вероника и Александр Наумовы, помимо воспитания детей, вели общественную деятельность и являлись учредителями АНО Центр социальной поддержки детей «Лукоморье». Организация создана для помощи многодетным родителям с приемными детьми. Правда после того, как Веронику заподозрили в причастности к смерти 6-летнего Далера, с сайта «Лукоморье» исчезли все упоминания о Наумовых. Сейчас их нет в перечне учредителей, а основателями числятся только три семьи.
Согласно информации в профиле Вероники Наумовой, она не заходила на свою страницу два дня. За это время в комментариях к ее записях появились гневные сообщения от пользователей, которые обвиняют опекуншу в убийстве мальчика. Комментаторы желают ей пожизненного срока или даже смерти.
Ужасно, как вообще можно жить после происходящего. Ужасный и никчемный человек, дак еще обманула стольких людей, чтобы всей вашей семейке прилетело, гореть вам всем в аду и мучительно!
Надеюсь, что бедный малыш будет в кошмарах тебе сниться!
Расстрел! Не нужно никакого следствия и суда! Нельзя такое говорить, но я желаю мучительной смерти.
Досталось от комментаторов и старшим дочерям Вероники, одна из которых родная сестра Далера.
Твоего брата убили, а ты знала всё это время и молчала… Тебе как жить то с этим? Совесть не мучает? Как матери в глаза смотреть будешь? Маленького брата погубили.
Это же твой родной брат! Почему ты молчала и не звонила чтобы рассказать, как с ним обращаются? Тебе с этим всю жизнь жить.
6-летний Далер пропал в Екатеринбурге 26 июня. О пропаже ребенка заявила его опекунша Вероника Наумова. Она рассказала, что мальчик ушел из дома ночью. По ее словам, у Далера имелось психическое заболевание, и из дома он сбегал уже не в первый раз. В поиске мальчика принимали участие сотни добровольцев и полицейских.
28 июня Веронику два раза проверили на полиграфе. После второго раза ее забрали полицейские, так как появилась информация, что она может быть причастна к исчезновению Далера. Утром 29 июня тело мальчика, спрятанное в сумку, обнаружили в гараже, неподалеку от дома, где жила семья. По предварительным данным, его смерть наступила в декабре прошлого года. Подозреваемой в причастности к гибели ребенка стала Вероника.