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Подозреваемая в смерти приемного сына екатеринбурженка писала посты о любви к детям

29 июня 2023, 12:33
Фото: Страница Вероники Наумовой в ВК
Вероника Наумова, подозреваемая в причастности к смерти опекаемого мальчика в Екатеринбурге, активно вела страницу в соцсетях. В постах она выкладывала фото детей и писала о любви к ним, выяснил TagilCity.ru. Даже в то время, когда ее 6-летний приемный сын, по версии следствия, был уже мертв.

В соцсетях — любящая мама

«Мое счастье — мои дети» — такой статус стоит на странице у Вероники Наумовой, мамы шестерых детей, трое из которых приемные.

Статус на странице Вероники НаумовойСтатус на странице Вероники Наумовой
Статус на странице Вероники Наумовой

Последняя публикация на странице, где есть фото с детьми, с выпускного дочери Ксении. Здесь присутствуют и Даша, старшая сестра Далера, и одна из младших дочерей Вероники.

Фото с выпускного старшей дочери ВероникиФото с выпускного старшей дочери Вероники
Фото с выпускного старшей дочери Вероники

Первое по дате убывания фото Далера на странице опекунши встречается в посте о ее 34-летии 26 марта. В нем одна также признается в любви к дочерям и сыновьям: «Дети, спасибо вам, за то что вы есть! Люблю вас безумно, вы смысл моей жизни». Напомним, в это время, по версии следствия, Далера уже не было в живых. По предварительной оценке, он погиб в декабре 2022 года.

Запись Вероники от 26 мартаЗапись Вероники от 26 марта
Запись Вероники от 26 марта

12 марта Вероника сделала репост записи одной из групп Екатеринбурга, где кратко рассказано о том, как она с детьми встречала в аэропорту отца семейства, вернувшегося в отпуск из зоны СВО. «В аэропорту встречали его 5 детей, еще 4 дома», — рассказала Вероника», — сказано в посте. При этом в семье воспитывается шесть детей, а не девять, а отсутствующим, вероятно, был Далер.

Пост о том, как встречали с СВО отца семействаПост о том, как встречали с СВО отца семейства
Пост о том, как встречали с СВО отца семейства

На всех последующих фотографиях и видео — с семейных праздников, с поздравления семьи с Новым годом от депутата и других — вплоть до 3 декабря Далера нет. А в этот день Вероника опубликовала пост с поздравлением опекаемых детей с годовщиной приема в семью. Правда фотографии мальчика, судя по всему, были сделаны намного раньше, так как там ему на вид 3-4 года.

Поздравление опекаемых детей с годовщиной приема в семьюПоздравление опекаемых детей с годовщиной приема в семью
Поздравление опекаемых детей с годовщиной приема в семью

В общем за последние полтора года фото с Далером на странице Вероники есть только в семи постах из примерно 30, где запечатлены и родные, и приемные дети. Нет у опекунши и упоминаний о дне рождения мальчика, хотя другим своим детям она регулярно писала поздравления.

Кроме того, несколько раз Вероника делала репосты записей о пропажи детей в Екатеринбурге. Упоминания о том, что Далера уже несколько дней ищет весь город на странице нет, как и фото с листовкой о поиске мальчика.

Не иметь ничего общего

Вероника и Александр Наумовы, помимо воспитания детей, вели общественную деятельность и являлись учредителями АНО Центр социальной поддержки детей «Лукоморье». Организация создана для помощи многодетным родителям с приемными детьми. Правда после того, как Веронику заподозрили в причастности к смерти 6-летнего Далера, с сайта «Лукоморье» исчезли все упоминания о Наумовых. Сейчас их нет в перечне учредителей, а основателями числятся только три семьи.

Ранее на сайте «Лукоморье» Наумовы числились учредителями АНОРанее на сайте «Лукоморье» Наумовы числились учредителями АНО
Ранее на сайте «Лукоморье» Наумовы числились учредителями АНОРанее на сайте «Лукоморье» Наумовы числились учредителями АНО
Сейчас упоминание о них пропалоСейчас упоминание о них пропало
Ранее на сайте «Лукоморье» Наумовы числились учредителями АНО

Проклятья общественности

Согласно информации в профиле Вероники Наумовой, она не заходила на свою страницу два дня. За это время в комментариях к ее записях появились гневные сообщения от пользователей, которые обвиняют опекуншу в убийстве мальчика. Комментаторы желают ей пожизненного срока или даже смерти.

Ужасно, как вообще можно жить после происходящего. Ужасный и никчемный человек, дак еще обманула стольких людей, чтобы всей вашей семейке прилетело, гореть вам всем в аду и мучительно!
Надеюсь, что бедный малыш будет в кошмарах тебе сниться!
Расстрел! Не нужно никакого следствия и суда! Нельзя такое говорить, но я желаю мучительной смерти.

Досталось от комментаторов и старшим дочерям Вероники, одна из которых родная сестра Далера.

Твоего брата убили, а ты знала всё это время и молчала… Тебе как жить то с этим? Совесть не мучает? Как матери в глаза смотреть будешь? Маленького брата погубили.
Это же твой родной брат! Почему ты молчала и не звонила чтобы рассказать, как с ним обращаются? Тебе с этим всю жизнь жить.

Что на сегодня известно о смерти мальчика

6-летний Далер пропал в Екатеринбурге 26 июня. О пропаже ребенка заявила его опекунша Вероника Наумова. Она рассказала, что мальчик ушел из дома ночью. По ее словам, у Далера имелось психическое заболевание, и из дома он сбегал уже не в первый раз. В поиске мальчика принимали участие сотни добровольцев и полицейских.

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28 июня Веронику два раза проверили на полиграфе. После второго раза ее забрали полицейские, так как появилась информация, что она может быть причастна к исчезновению Далера. Утром 29 июня тело мальчика, спрятанное в сумку, обнаружили в гараже, неподалеку от дома, где жила семья. По предварительным данным, его смерть наступила в декабре прошлого года. Подозреваемой в причастности к гибели ребенка стала Вероника.

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