Психиатр Бойко разъяснил связь между напряжением и мужской маньячностью

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Он указал, что серийные преступления часто связаны с сексуальностью и агрессией, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Бойко пояснил, что мужчины в целом более агрессивны из-за своего гормонального фона, а их поведение часто социально поощряется. Он отметил, что общество ожидает от женщин тихого и спокойного поведения, связанного с семьей и детьми, в то время как от мужчин ожидаются совсем другие качества.
Психиатр объяснил, что мужчины чаще сталкиваются с сексуальными проблемами, особенно у тех, кто в детстве подвергался неподходящему поведению со стороны взрослых. Такие люди не могут полноценно удовлетворить свои сексуальные желания и вынуждены прибегать к суррогатным вещам.
Бойко подчеркнул, что такие мужчины боятся установления нормальных сексуальных отношений с женщиной, что приводит к нарастанию напряжения, которое может принимать негативные формы. Если такое поведение остается безнаказанным, оно может привести к серийным преступлениям.
В основе агрессии всегда лежат тревога и страх, пояснил психиатр. Если человек не может установить нормальные отношения с женщиной и испытывает дискомфорт, вину и злость по отношению к себе, он смещает свою агрессию на других.