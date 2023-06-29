Психиатр Бойко разъяснил связь между напряжением и мужской маньячностью

Бойко пояснил, что мужчины в целом более агрессивны из-за своего гормонального фона, а их поведение часто социально поощряется. Он отметил, что общество ожидает от женщин тихого и спокойного поведения, связанного с семьей и детьми, в то время как от мужчин ожидаются совсем другие качества.