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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Психиатр Бойко разъяснил связь между напряжением и мужской маньячностью

29 июня 2023, 15:05
Чикатило, Пичужкин и другие серийные убийцы стали широко известными примерами мужской маньячности. Психиатр-нарколог из психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы, Анатолий Бойко, объяснил причины такой тенденции.

Он указал, что серийные преступления часто связаны с сексуальностью и агрессией, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Бойко пояснил, что мужчины в целом более агрессивны из-за своего гормонального фона, а их поведение часто социально поощряется. Он отметил, что общество ожидает от женщин тихого и спокойного поведения, связанного с семьей и детьми, в то время как от мужчин ожидаются совсем другие качества.

Психиатр объяснил, что мужчины чаще сталкиваются с сексуальными проблемами, особенно у тех, кто в детстве подвергался неподходящему поведению со стороны взрослых. Такие люди не могут полноценно удовлетворить свои сексуальные желания и вынуждены прибегать к суррогатным вещам.

Бойко подчеркнул, что такие мужчины боятся установления нормальных сексуальных отношений с женщиной, что приводит к нарастанию напряжения, которое может принимать негативные формы. Если такое поведение остается безнаказанным, оно может привести к серийным преступлениям.

В основе агрессии всегда лежат тревога и страх, пояснил психиатр. Если человек не может установить нормальные отношения с женщиной и испытывает дискомфорт, вину и злость по отношению к себе, он смещает свою агрессию на других.

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