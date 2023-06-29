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Ремонт улицы Октябрьской революции продолжается в Нижнем Тагиле

29 июня 2023, 14:34
Фото: tagilcity.ru
Строители продолжают ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле. Подрядчиком является ООО «Уралстроймонтаж».

К концу июня строители демонтировали основание дороги на участке от улицы Циолковского до улицы Газетная. Движение для автотранспорта на этом участке закрыто с 26 апреля. Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, проехать там из-за ремонта будет нельзя до 30 декабря. Днем 29 июня на объекте работало несколько экскаваторов около здания ЦУМа, выяснил журналист TagilCity.ru

Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Ремонт улицы Октябрьской революции. 29 июня 2023 года.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле проводит местная компания «Уралстроймонтаж» в рамках контракта по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчик неоднократно нарушал сроки. На сегодняшний день на мосту открыто автомобильное движение. Трамваи обещают пустить на Тагилстрой до конца июля.

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#Евгения Сафина#Ремонт дорог#Октябрьской революции#Тротуары#Уралстроймонтаж#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил
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