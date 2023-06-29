Ремонт улицы Октябрьской революции продолжается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
К концу июня строители демонтировали основание дороги на участке от улицы Циолковского до улицы Газетная. Движение для автотранспорта на этом участке закрыто с 26 апреля. Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, проехать там из-за ремонта будет нельзя до 30 декабря. Днем 29 июня на объекте работало несколько экскаваторов около здания ЦУМа, выяснил журналист TagilCity.ru
Напомним, ремонт улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле проводит местная компания «Уралстроймонтаж» в рамках контракта по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчик неоднократно нарушал сроки. На сегодняшний день на мосту открыто автомобильное движение. Трамваи обещают пустить на Тагилстрой до конца июля.