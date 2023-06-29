Ремонт улицы Октябрьской революции продолжается в Нижнем Тагиле

К концу июня строители демонтировали основание дороги на участке от улицы Циолковского до улицы Газетная. Движение для автотранспорта на этом участке закрыто с 26 апреля. Согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, проехать там из-за ремонта будет нельзя до 30 декабря. Днем 29 июня на объекте работало несколько экскаваторов около здания ЦУМа, выяснил журналист TagilCity.ru