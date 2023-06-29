«Русал» объявил о смене юрисдикции с Кипра на Катар

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
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Updated Сегодня, 19:13
Производитель алюминия «Русал» рассказал о смене юрисдикции холдинговой компании для своих зарубежных активов с Кипра на Катар после того, как условия деятельности для офшорных компаний из РФ на Кипре стали заметно усложняться. Руководителем новой компании стал Владимир Рунов, который прежде управлял департаментом налоговой политики «Русала». Компания AL Plus Holdings LLC впервые упоминалась в списке аффилированных лиц «Русала» еще во второй половине прошлого года, однако информацию о переводе активов озвучили только сейчас. Об этом пишут «Новые Известия».
В связи с этим возникли предположения, что задача новой холдинговой структуры может состоять в исполнении планов «Русала» по экологизации процессов и снижению углеродного следа. В то же время, как рассказали «Интерфаксу» собеседники, располагающие информацией о процессе, катарский AL Plus не имеет связи со spin off низкоуглеродных активов. Этой компании предстоит в первую очередь регулировать перевод зарубежных активов «Русала» из Кипра под юрисдикцию Катара, объяснил один из источников.
Ранее сообщалось, что большинство акционеров «Русала» во время годового собрания заявили о нецелесообразности выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Представители «Русала» высказали предположение, что в существующих непростых экономических условиях долговая нагрузка компании достаточно высока.
При этом есть признаки, что компания не будет отказываться от разработанной масштабной инвестиционной программы: в частности, «Русал» продолжает планировать запуск глиноземного производства стоимостью 400 миллиардов рублей в Ленинградской области.
«Например, есть громко анонсированный проект строительства глиноземного завода и глубоководного порта в Ленинградской области стоимостью в 400 миллиардов рублей. Несомненно, важный и нужный проект, но неясно, какого уровня экспертизу он прошел, насколько детально проработан и просчитан», — таким образом высказался об этих планах в беседе с «Коммерсантом» руководитель СУАЛа Олег Фомичев.
Стоит напомнить, что за развитием конфликта между «Русалом» и миноритарными акционерами в лице СУАЛа в бизнес-сообществе следят довольно давно. Именно на фоне новостей о запуске проекта в Ленинградской области возникли обсуждения возможности подачи исков против «Русала» со стороны миноритариев. En+ и «СУАЛ Партнерс» подписали акционерное соглашение, и этот документ призван регулировать взаимоотношения акционеров, в частности осуществление дивидендной политики. Представители СУАЛа настаивают на том, что они, в отличие от партнеров, ориентированы на неукоснительное соблюдение положений данного соглашения. Олег Фомичев отметил: регулярные нарушения договоренностей со стороны En+ могут стать поводом для начала арбитражного разбирательства, поскольку в СУАЛе есть готовность к этому шагу.