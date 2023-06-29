«Русал» объявил о смене юрисдикции с Кипра на Катар

Стоит напомнить, что за развитием конфликта между «Русалом» и миноритарными акционерами в лице СУАЛа в бизнес-сообществе следят довольно давно. Именно на фоне новостей о запуске проекта в Ленинградской области возникли обсуждения возможности подачи исков против «Русала» со стороны миноритариев. En+ и «СУАЛ Партнерс» подписали акционерное соглашение, и этот документ призван регулировать взаимоотношения акционеров, в частности осуществление дивидендной политики. Представители СУАЛа настаивают на том, что они, в отличие от партнеров, ориентированы на неукоснительное соблюдение положений данного соглашения. Олег Фомичев отметил: регулярные нарушения договоренностей со стороны En+ могут стать поводом для начала арбитражного разбирательства, поскольку в СУАЛе есть готовность к этому шагу.