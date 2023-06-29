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Стали известны подробности допроса опекуна 6-летнего мальчика из Екатеринбурга

29 июня 2023, 07:52
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Опекун высказалась о смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проходят опросы опекуна умершего 6-летнего мальчика Далера. Женщина задержана. Ее подозревают в причастности к безвестному исчезновению малолетнего и сокрытии его смерти.

На видеоролике, размещенном СУ СК РФ по Свердловской области, у женщины спрашивают, считает ли она правильным свое задержание, на что она отвечает, что считает его несправедливым.

Также Вероника рассказала следователям, что ребенок утонул в ванной, когда ее не было рядом. По ее словам, за мальчиком в этот момент присматривала сестра малыша, которой 13 лет, утверждает источник Е1.

В СК отметили, что если экспертиза установит, что смерь наступила в результате несчастного случая, то Веронике грозит наказание только за сокрытие его смерти. Также следствием будет проверяться версия о том, что 13-летняя девочка намеренно причинила вред брату.

Опекун погибшего 6-летнего Далера срочно вернется со СВО в Екатеринбург
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Ванна#Опекун#Допрос#Следователи#Происшествия
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