Стали известны подробности допроса опекуна 6-летнего мальчика из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
На видеоролике, размещенном СУ СК РФ по Свердловской области, у женщины спрашивают, считает ли она правильным свое задержание, на что она отвечает, что считает его несправедливым.
Также Вероника рассказала следователям, что ребенок утонул в ванной, когда ее не было рядом. По ее словам, за мальчиком в этот момент присматривала сестра малыша, которой 13 лет, утверждает источник Е1.
В СК отметили, что если экспертиза установит, что смерь наступила в результате несчастного случая, то Веронике грозит наказание только за сокрытие его смерти. Также следствием будет проверяться версия о том, что 13-летняя девочка намеренно причинила вред брату.