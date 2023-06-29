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Стало известно, как опекун 6-летнего Далера скрывала смерть ребенка в Екатеринбурге

29 июня 2023, 08:29
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Стали известны детали того, как опекун 6-летнего Далера Вероника Наумова несколько месяцев скрывала отсутствие мальчика в семье в Екатеринбурге. Все полгода она рассказывала коллегам истории о мальчике и процессе его воспитания, в то время как его уже не было в живых.

Известно, что женщина работала школе семейного образования и была в числе учредителей вместе со своим супругом, который сейчас находится на СВО. Она преподавала географию и биологию. А коллеги высказывались о ней положительно, пишет Е1.

Коллеги женщины рассказали, что находятся в шоке и Веронике раньше очень доверяли. Также они сказали, что женщина часто делилась с ними историями про Далера. Даже неделю назад, когда ребенок был уже мертв, она рассказывала коллегам, как мальчик убегал от нее.

В последний раз на работу Далера она брала в сентябре, потому что не с кем было оставить. Столько историй о Далере мы слышали все эти полгода, — сказала директор школы и подруга семьи Марина.

Также по ее словам, коллеги стали подозревать что-то только 28 июня. Они нашли несостыковке в словах Вероники.

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