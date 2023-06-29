Стало известно, как опекун 6-летнего Далера скрывала смерть ребенка в Екатеринбурге

Коллеги женщины рассказали, что находятся в шоке и Веронике раньше очень доверяли. Также они сказали, что женщина часто делилась с ними историями про Далера. Даже неделю назад, когда ребенок был уже мертв, она рассказывала коллегам, как мальчик убегал от нее.