Стало известно, как опекун 6-летнего Далера скрывала смерть ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Известно, что женщина работала школе семейного образования и была в числе учредителей вместе со своим супругом, который сейчас находится на СВО. Она преподавала географию и биологию. А коллеги высказывались о ней положительно, пишет Е1.
Коллеги женщины рассказали, что находятся в шоке и Веронике раньше очень доверяли. Также они сказали, что женщина часто делилась с ними историями про Далера. Даже неделю назад, когда ребенок был уже мертв, она рассказывала коллегам, как мальчик убегал от нее.
В последний раз на работу Далера она брала в сентябре, потому что не с кем было оставить. Столько историй о Далере мы слышали все эти полгода, — сказала директор школы и подруга семьи Марина.
Также по ее словам, коллеги стали подозревать что-то только 28 июня. Они нашли несостыковке в словах Вероники.