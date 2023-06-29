Старейший депутат Свердловской области покидает пост

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Свои положения он складывает досрочно в связи с семейными обстоятельствами. Об этом в телеграм-канале сообщила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. Комиссия рассмотрит его заявление и вынесет решение на ближайшем собрании 4 июля.
Напомним, что Николай Коробейников был избран в Заксобрание от КПРФ. Ему 74 года и он самый старейший свердловский парламентарий. Он открывал первое заседание областного парламента в 2021 году.