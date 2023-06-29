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Старейший депутат Свердловской области покидает пост

29 июня 2023, 13:52
Фото: 1MI
Из Заксобрания Свердловской области уходит старейший депутат. Полномочия складывает Николай Коробейников.

Свои положения он складывает досрочно в связи с семейными обстоятельствами. Об этом в телеграм-канале сообщила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. Комиссия рассмотрит его заявление и вынесет решение на ближайшем собрании 4 июля.

Напомним, что Николай Коробейников был избран в Заксобрание от КПРФ. Ему 74 года и он самый старейший свердловский парламентарий. Он открывал первое заседание областного парламента в 2021 году.

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