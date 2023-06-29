Тело пропавшего 6-летнего Далера найдено в Екатеринбурге. Он мертв несколько месяцев

По информации следствия, ребенок пропал несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в процессе судмедэкспертизы, которая уже назначена, рассказал временно исполняющий обязанности главы СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.