Тело пропавшего 6-летнего Далера найдено в Екатеринбурге. Он мертв несколько месяцев

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По информации следствия, ребенок пропал несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в процессе судмедэкспертизы, которая уже назначена, рассказал временно исполняющий обязанности главы СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.
По словам руководителя пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело ребенка нашли в большой сумке на территории гаражей в Чкаловском районе.
Напомним, приемная мать Далера обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию с информацией о том, что мальчик пропал утром 26 июня 2023 года.
Его поиски продолжались несколько дней, а бывший воспитанник опекунши рассказал о том, что над Далером в этой семье издевались.