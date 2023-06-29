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Тело пропавшего 6-летнего Далера найдено в Екатеринбурге. Он мертв несколько месяцев

29 июня 2023, 03:25
Фото: 1MI

Пропавший шестилетний мальчик в Екатеринбурге найден мертвым

Шестилетний мальчик Далер из Екатеринбурга был найден мертвым. Его тело нашли ранним утром 29 июня 2023 года.

По информации следствия, ребенок пропал несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в процессе судмедэкспертизы, которая уже назначена, рассказал временно исполняющий обязанности главы СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

По словам руководителя пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело ребенка нашли в большой сумке на территории гаражей в Чкаловском районе.

Напомним, приемная мать Далера обратилась в поисковый отряд «Лиза Алерт» и в полицию с информацией о том, что мальчик пропал утром 26 июня 2023 года.

Его поиски продолжались несколько дней, а бывший воспитанник опекунши рассказал о том, что над Далером в этой семье издевались.

По делу о смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбуждено еще одно дело
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#Елизавета Зиборова#Дети#Полиция#Смерть#Ребенок#Уголовное дело#Опекунша#Приемные семьи#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург#Убийство 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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