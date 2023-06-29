Труп пропавшего под Карпинском пермяка найден недалеко от карьера

Мужчина прибыл в регион по работе. Он занимался вырубкой леса. Проживал вместе с коллегами в вагончике. Место их работы находилось в 10 километрах от Карпинска. Ночью 22 июня мужчина ушел, а коллеги обнаружили это только утром.