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Труп пропавшего под Карпинском пермяка найден недалеко от карьера

29 июня 2023, 03:56
Фото: 1MI

Пропавший пермяк из вагончика в лесу под Карпинском найден мертвым

Уроженец Пермского края Андрей Анфалов, пропавший в Карпинске Свердловской области 22 июня, найден мертвым. Его тело обнаружено недалеко от Веселовского карьера.

Мужчина был оператором лесозаготовительного комбайна и проживал в вагончике, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Мужчина прибыл в регион по работе. Он занимался вырубкой леса. Проживал вместе с коллегами в вагончике. Место их работы находилось в 10 километрах от Карпинска. Ночью 22 июня мужчина ушел, а коллеги обнаружили это только утром.

По словам источника, сначала они решили, что он вышел в туалет, но позднее увидели, что отсутствуют вещи. Коллеги пошли искать сотрудника, но следы прервались у дороги до поселка Кытлым.

В СК по Свердловской области смерть пропавшего подтвердили. По этому случаю уже проводится проверка. В ГУ МВД по региону добавили, что в смерти мужчины признаков криминала не усматривается.

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#Ирина Кирилова#18+#Пропажа#Лесозаготовка#Следствие#Пропавший#МВД#Происшествия#Карпинск
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