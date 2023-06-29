Труп пропавшего под Карпинском пермяка найден недалеко от карьера

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
Мужчина был оператором лесозаготовительного комбайна и проживал в вагончике, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Мужчина прибыл в регион по работе. Он занимался вырубкой леса. Проживал вместе с коллегами в вагончике. Место их работы находилось в 10 километрах от Карпинска. Ночью 22 июня мужчина ушел, а коллеги обнаружили это только утром.
По словам источника, сначала они решили, что он вышел в туалет, но позднее увидели, что отсутствуют вещи. Коллеги пошли искать сотрудника, но следы прервались у дороги до поселка Кытлым.
В СК по Свердловской области смерть пропавшего подтвердили. По этому случаю уже проводится проверка. В ГУ МВД по региону добавили, что в смерти мужчины признаков криминала не усматривается.