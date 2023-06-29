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За смерть врача-неонатолога в Екатеринбурге две больницы заплатили 1,5 млн рублей

29 июня 2023, 13:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге две больницы выплатили 1,5 миллиона рублей после смерти врача-неонатолога. Женщина скончалась зимой 2020 года из-за коронавирусных осложнений.

Женщина была неонатологом в отделении новорожденных акушерских обсервационных отделений ГАУЗ СО «ОДКБ». Ее звали Екатерина. Она умерла в областной детской клинической больнице, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Роспотребнадзор признал заболевание профессиональным, потому что Екатерина заразилась коронавирусом на работе. Лечилась она дома под наблюдением терапевта ЦГБ №2.

После ее смерти Минздрав нашел нарушения в оказании ей помощи. Дочь и сестра медработницы обратились с иском в суд. Они потребовали компенсации с «ОДКБ» и с Центральной городской больницы №2. С каждого медучреждения они требовали по три миллиона рублей.

Суд решил взыскать ОДКБ №1 по 150 тысяч рублей, с ЦКБ №2 — по 600 тысяч рублей. Суд решил именно так, потому что областная детская больница уже выплатила родственникам компенсацию.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Больницы#Компенсации#Коронавирус#Доктор#Суд#Происшествия
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