За смерть врача-неонатолога в Екатеринбурге две больницы заплатили 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Женщина была неонатологом в отделении новорожденных акушерских обсервационных отделений ГАУЗ СО «ОДКБ». Ее звали Екатерина. Она умерла в областной детской клинической больнице, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Роспотребнадзор признал заболевание профессиональным, потому что Екатерина заразилась коронавирусом на работе. Лечилась она дома под наблюдением терапевта ЦГБ №2.
После ее смерти Минздрав нашел нарушения в оказании ей помощи. Дочь и сестра медработницы обратились с иском в суд. Они потребовали компенсации с «ОДКБ» и с Центральной городской больницы №2. С каждого медучреждения они требовали по три миллиона рублей.
Суд решил взыскать ОДКБ №1 по 150 тысяч рублей, с ЦКБ №2 — по 600 тысяч рублей. Суд решил именно так, потому что областная детская больница уже выплатила родственникам компенсацию.