За смерть врача-неонатолога в Екатеринбурге две больницы заплатили 1,5 млн рублей

После ее смерти Минздрав нашел нарушения в оказании ей помощи. Дочь и сестра медработницы обратились с иском в суд. Они потребовали компенсации с «ОДКБ» и с Центральной городской больницы №2. С каждого медучреждения они требовали по три миллиона рублей.