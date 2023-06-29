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Житель Нижнего Тагила жестоко избил собаку

29 июня 2023, 16:32
Фото: 1MI
Мужчина жестоко избил собаку в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось на Лесной улице вечером 28 июня 2023 года.

Местные жители, услышав с улицы поскуливание, вышли на балкон и увидели, как незнакомец бьет собаку, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

По словам одного из очевидцев, животное в какой-то момент упало и не смогло идти самостоятельно. Нападавший потом взял собаку на руки и понес. При этом ее два раза едва не сбили автомобили на перекрестке Ильича — Лесная.

Напомним, жителей России начнут штрафовать за жестокое обращение с животными. Размеры штрафов будут достигать 200 тысяч рублей.

Хозяева выброшенных животных будут платить штрафы до 30 тысяч
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