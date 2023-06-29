Житель Нижнего Тагила жестоко избил собаку

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Местные жители, услышав с улицы поскуливание, вышли на балкон и увидели, как незнакомец бьет собаку, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам одного из очевидцев, животное в какой-то момент упало и не смогло идти самостоятельно. Нападавший потом взял собаку на руки и понес. При этом ее два раза едва не сбили автомобили на перекрестке Ильича — Лесная.
Напомним, жителей России начнут штрафовать за жестокое обращение с животными. Размеры штрафов будут достигать 200 тысяч рублей.