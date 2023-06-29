Злостные должники в Нижнем Тагиле остались без света

По данным пресс-службы АО «ЭнергосбыТ Плюс», участники рейда обошли более 500 адресов в 25 жилых домах. Некоторых удалось убедить заплатить по счетам. К примеру, восемь человек на месте погасили задолженность на общую сумму 66 тысяч рублей, а еще три человека написали заявление на рассрочку и теперь смогут оплатить долг частями.