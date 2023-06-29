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Злостные должники в Нижнем Тагиле остались без света

29 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле проживают десятки злостных должников за электроэнергию. А общая задолженность свердловчан за свет составляет около 2 млрд рублей.

Поэтому работники областного филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» в Нижнем Тагиле вышли рейд. В результате 27 злостных неплательщиков, которые должны более 360 тысяч рублей, остались без электроэнергии.

По данным пресс-службы АО «ЭнергосбыТ Плюс», участники рейда обошли более 500 адресов в 25 жилых домах. Некоторых удалось убедить заплатить по счетам. К примеру, восемь человек на месте погасили задолженность на общую сумму 66 тысяч рублей, а еще три человека написали заявление на рассрочку и теперь смогут оплатить долг частями.

Шестеро заплатили по счетам уже после того, как остались без света. Также они заплатили по три тысячи рублей за новое подключение.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Долги#Должник#Электроэнергия#Отключения#Рейд#Происшествия
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