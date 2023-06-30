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Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 6-летнего Далера в Екатеринбурге

30 июня 2023, 16:36
Фото: 1MI
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства 6-летнего ребенка из Екатеринбурга, который жил в приемной семье.

О предварительных результатах следствия было поручено доложить временно исполняющему обязанности главы СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.

Процесс и итоги расследования будут взяты под контроль в центральном аппарате Следственного комитета, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

Напомним, в убийстве шестилетнего мальчика обвиняется его 34-летняя опекун, которая несколько дней назад заявила о том, что Далер пропал. Вскоре его нашли мертвым. По версии следствия, он умер полгода назад.

Во время допроса обвиняемая призналась в убийстве. Известно, что женщина неоднократно издевалась над своим подопечным. Ее заключили под стражу на два месяца.

Опекуна умершего 6-летнего Далера из Екатеринбурга арестовали на 2 месяца
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