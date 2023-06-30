Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 6-летнего Далера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
О предварительных результатах следствия было поручено доложить временно исполняющему обязанности главы СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову.
Процесс и итоги расследования будут взяты под контроль в центральном аппарате Следственного комитета, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
Напомним, в убийстве шестилетнего мальчика обвиняется его 34-летняя опекун, которая несколько дней назад заявила о том, что Далер пропал. Вскоре его нашли мертвым. По версии следствия, он умер полгода назад.
Во время допроса обвиняемая призналась в убийстве. Известно, что женщина неоднократно издевалась над своим подопечным. Ее заключили под стражу на два месяца.