Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий

Глава округа в Свердловской области отдыхал с женой на бюджетные средства и не уволен

Глава ГГО Дмитрий Летников сохранил свой пост после того, как прокуратура нашла коррупционную составляющую в его поездке с женой в санаторий Башкирии. Путевки на сумму 134 тысячи рублей были куплены на бюджетные средства. Однако депутаты не стали за это отправлять Летникова в отставку.