Депутаты ГГО не лишили Летникова поста главы после скандала с путевками в санаторий

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Прокуратура Пригородного района в мае этого года вынесла председателю думы Горноуральского округа представление по поводу главы ГГО Дмитрия Летникова, в действиях которого найдена коррупционная составляющая. Все дело в отдыхе Летникова и его супруги в санатории Башкирии «Янган-Тау». Согласно представлению ведомства (имеется в распоряжении редакции), две путевки на общую сумму 134 860 рублей глава ГГО приобрел на бюджетные деньги.
Кроме того, ехала чета Летниковых от Нижнего Тагила до места отдыха и обратно на служебном автомобиле Mitsubishi Outlander с водителем. Однако, как оказалось, для поездки глава ГГО сдал машину в аренду сам себе.
Указанный автомобиль был взят им (Дмитрием Летниковым — прим. редакции) в аренду у администрации Горноуральского городского округа на основании договора аренды от 26.12.2022 года. При изучении вышеуказанного договора установлено, что подписан он с одной стороны Летниковым Д. Г в качестве главы ГГО и им же (Летниковым Д. Г.) с другой стороны в качестве физического лица, — говорится в представлении Пригородной прокуратуры.
134 тысячи рублей за путевки и 26 тысяч рублей за пользование служебной машиной Летников, в окончательном итоге, вернул на счет администрации ГГО. Но только после того, началась проверка полиции по факту злоупотреблением полномочиями.
Действия главы ГГО прокуратура оценила как проявление неосновательного обогащения, «которое прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление его должностных полномочий». Ведомство потребовало от депутатов ГГО рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Летникова на посту главы округа.
Вопрос о его отставке рассматривался народными избранниками на общем заседании 29 июня. При этом в официальной повестке этого пункта не было. По данным источника TagilCity.ru, 13 из 16 присутствующих депутатов проголосовали за сохранение поста Дмитрия Летникова, еще трое воздержались.
Напомним, в конце апреля депутаты ГГО приняли положение, которое позволяет главе округа использовать служебный транспорт для поездки на отдых в санаторий.