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Девочке стало плохо на службе в память о погибшем 6-летнем Далере в Екатеринбурге

30 июня 2023, 03:57
Фото: «КП-Екатеринбург»
Во время службы в память о погибшем 6-летнем мальчике из Екатеринбурга девочка, которая находилась в толпе, потеряла сознание.

О плохом самочувствии екатеринбурженки рассказала одна из очевидиц, тоже присутствовавшая на службе. Также женщина сообщила, что девочке вызвали бригаду скорой помощи, пишет «КП-Екатеринбург».

Горожане выстроили вокруг девочки кольцо, куда никого не пускали, чтобы не затоптать ребенка.

Напомним, умершего Далера нашли 29 июня 2023 года, его тело было спрятано в сумке. По информации следствия, он скончался несколько месяцев назад. Опекун погибшего ребенка, которую задержали накануне, созналась в убийстве в процессе допроса.

Также выяснилось, что в приемной семье над Далером издевались, в том числе и опекун.

Более 500 жителей Екатеринбурга собрались в память о погибшем 6-летнем Далере
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Ребенок#Служба#Память#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Смерть#Горожане#Происшествия#18+
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