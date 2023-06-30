Девочке стало плохо на службе в память о погибшем 6-летнем Далере в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
О плохом самочувствии екатеринбурженки рассказала одна из очевидиц, тоже присутствовавшая на службе. Также женщина сообщила, что девочке вызвали бригаду скорой помощи, пишет «КП-Екатеринбург».
Горожане выстроили вокруг девочки кольцо, куда никого не пускали, чтобы не затоптать ребенка.
Напомним, умершего Далера нашли 29 июня 2023 года, его тело было спрятано в сумке. По информации следствия, он скончался несколько месяцев назад. Опекун погибшего ребенка, которую задержали накануне, созналась в убийстве в процессе допроса.
Также выяснилось, что в приемной семье над Далером издевались, в том числе и опекун.