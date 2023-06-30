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Граждан СССР* обязали заплатить за ЖКУ в Нижнем Тагиле

30 июня 2023, 09:39
Фото: 1MI
Жительницу одного из домов Нижнего Тагила обязали выплатить почти 400 тысяч рублей за долги по ЖКУ. Она говорила, что является гражданкой СССР* и якобы не обязана давать деньги иностранным юрлицам.

ТСЖ «Космос» в течение года не получало оплату от собственницы квартиры. За это время у нее накопился долг в 339 тысяч рублей, который женщина отказалась платить.

Обслуживающая организация обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском, где просила взыскать долг и пени в 76 тысяч рублей. Представитель ответчика просила отказать, ведь женщина считает, что истец и Ленинский районный суд зарегистрированы в качестве иностранных юридических лиц. Сама она является гражданкой СССР и, следовательно, никаких обязательств не несет.

Требования ТСЖ «Космос» удовлетворены частично: взыскана полная задолженность и 40 тысяч рублей в качестве пени. Женщина обжаловала решение в апелляционной инстанции. Свердловский областной суд посчитал доводы об иностранных агентах надуманными. Итог остался без изменений.

Экс-стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, назвавшийся «президентом СССР»*, получил 8 лет колонии общего режима за создание экстремистской организации.

* Министерство юстиции России внесло «Граждане СССР» в список экстремистских организаций. Ее деятельность запрещена в России.

«Врио президента СССР»* Сергей Тараскин получил 8 лет колонии за экстремизм
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#Марина Шорина#Общество#Нижний Тагил#Свердловский областной суд#ЖКХ#Долги#Суд
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