Граждан СССР* обязали заплатить за ЖКУ в Нижнем Тагиле

Обслуживающая организация обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском, где просила взыскать долг и пени в 76 тысяч рублей. Представитель ответчика просила отказать, ведь женщина считает, что истец и Ленинский районный суд зарегистрированы в качестве иностранных юридических лиц. Сама она является гражданкой СССР и, следовательно, никаких обязательств не несет.