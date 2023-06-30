Граждан СССР* обязали заплатить за ЖКУ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
ТСЖ «Космос» в течение года не получало оплату от собственницы квартиры. За это время у нее накопился долг в 339 тысяч рублей, который женщина отказалась платить.
Обслуживающая организация обратилась в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском, где просила взыскать долг и пени в 76 тысяч рублей. Представитель ответчика просила отказать, ведь женщина считает, что истец и Ленинский районный суд зарегистрированы в качестве иностранных юридических лиц. Сама она является гражданкой СССР и, следовательно, никаких обязательств не несет.
Требования ТСЖ «Космос» удовлетворены частично: взыскана полная задолженность и 40 тысяч рублей в качестве пени. Женщина обжаловала решение в апелляционной инстанции. Свердловский областной суд посчитал доводы об иностранных агентах надуманными. Итог остался без изменений.
Экс-стоматолог из Зеленограда Сергей Тараскин, назвавшийся «президентом СССР»*, получил 8 лет колонии общего режима за создание экстремистской организации.
* Министерство юстиции России внесло «Граждане СССР» в список экстремистских организаций. Ее деятельность запрещена в России.