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Грузовик из Краснотуринска опрокинулся на свердловской трассе

30 июня 2023, 08:43
Фото: 1MI
На свердловской трассе на ходу опрокинулся грузовик из Краснотуринска. Это произошло вечером 29 июня.

В ГИБДД отметили, что водитель грузовика ехал из Краснотурьинска в Челябинск. На 7-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель опрокинулась буровая установка, и грузовик влетел в ограждение.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В итоге прицеп, буровая установка и металлическое ограждение повредились. На водителя составили протокол по 12.33 КоАП РФ. Известно, что водителю 28 лет.

Движение на участке трассы временно было затруднено. Дорожную обстановку контролировали экипажи ДПС.

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#ДТП#Грузовик#Авария#Трасса#Свердловская область#Елена Озерова
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