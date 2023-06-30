Грузовик из Краснотуринска опрокинулся на свердловской трассе

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В ГИБДД отметили, что водитель грузовика ехал из Краснотурьинска в Челябинск. На 7-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель опрокинулась буровая установка, и грузовик влетел в ограждение.
В итоге прицеп, буровая установка и металлическое ограждение повредились. На водителя составили протокол по 12.33 КоАП РФ. Известно, что водителю 28 лет.
Движение на участке трассы временно было затруднено. Дорожную обстановку контролировали экипажи ДПС.