Искал весь город. Опекун в Екатеринбурге полгода скрывала тело мертвого ребенка

В тот же день в семью мальчика должна была прийти опека. Вероника Наумова же заявила, что хотела бы вернуть ребенка в соцслужбы, потому что у него было психическое расстройство. Якобы ребенок ел несъедобное, чуть не убил свою сестру и слушался воображаемого друга Костю. Также она заявила, что мальчик уже не раз убегал из дома.