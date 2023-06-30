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Искал весь город. Опекун в Екатеринбурге полгода скрывала тело мертвого ребенка

30 июня 2023, 05:24
Фото: [ТЕ] Типичный Екатеринбург

Опекун в Екатеринбурге полгода скрывала тело мертвого ребенка

Шесть месяцев опекун 6-летнего Далера Бобиева скрывала его кончину. О пропаже ребенка стало известно только 26 июня 2023 года. Трое суток мальчика искал весь город.

История о пропаже шестилетнего Далера прогремела на весь Екатеринбург. Волонтеры, полиция и силовики отправились на поиски. Через трое суток тело мальчика было обнаружено в 300 метрах от дома на улице Симферопольской. Труп лежал в гараже несколько месяцев.

Опекун ребенка отрицает вину. Она рассказала во время допроса, что причиной смерти стал несчастный случай. Якобы Далер купался, а за ним следила сестра. Все дни поисков Вероника заявляла, что ей неизвестно, где находится ребенок. Также она выдвигала версии, почему он мог сбежать. О том, что известно об этой истории, читайте в материале TagilCity.ru.

Поиски пропавшего ребенка стартовали 26 июня. Тогда опекун заявила, что его нет дома с самого утра. Предположительно, он ушел ночью. Около 11.00 Вероника позвонила в опеку и сообщила, что не может найти Далера.

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Рост мальчика составлял всего 98 сантиметров, а на момент пропажи на нем был черный комбинезон с логотипом. Уточнялось, что ребенок может отзываться на имя Костя, а еще ему требуется медпомощь.

Трое суток волонтеры и полиция искали мальчика. За это время к ситуации подключился Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Силовики объяснили это формальностью для проведения следственных действий.

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В тот же день в семью мальчика должна была прийти опека. Вероника Наумова же заявила, что хотела бы вернуть ребенка в соцслужбы, потому что у него было психическое расстройство. Якобы ребенок ел несъедобное, чуть не убил свою сестру и слушался воображаемого друга Костю. Также она заявила, что мальчик уже не раз убегал из дома.

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Также, по словам, женщины, Далер мог вести себя агрессивно по отношению к себе. Из-за особенностей он не ощущал ни холода, ни жара, а потому у него были ожоги.

Вероника озвучивала и возможные версии пропажи ребенка. Якобы он тихо сбежал утром, потому что мог слышать о возможной отправке в спецслужбы.

Пока велись поиски, была опрошена и биологическая мать Далера Ольга. Она была лишена родительских прав, так как не могла обеспечить детей. Их отец находится в колонии за разбой. Ольга проживает в Верхних Сергах и о пропаже сына узнала только от полицейских. Она рассказала, что давно не видела ребенка и забрать не пыталась. Старшая дочь Даша рассказывала, что им в семье хорошо.

Уже утром 29 июня, через трое суток поисков, Далер был найден. Он погиб. Поиски были официально остановлены. Тело было обнаружено в спортивной сумке в гараже, который Вероника арендовала с декабря.

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Место, где находился труп, располагалось в 300 метрах от дома. Полицейские насторожились из-за сильного запаха, который исходил от двери. По данным источников СМИ, мальчик скончался еще в декабре. Официально точная дата пока не сообщается. Однако уже известно, что со дня кончины прошло несколько месяцев.

Опекун мальчика была задержана. Также было возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки. Их подозревают в халатности.

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Во время допроса Вероника заявила, что убивать Далера не хотела. По ее словам, это был несчастный случай. Мальчик якобы утонул в ванной, а за ним наблюдала старшая сестра. Женщина также не согласилась с тем, что ее задержали.

О том, что ребенок умер, Вероника умалчивала. Ей удавалось обмануть даже собственных детей.

Приемный отец Далера находится на спецоперации. Когда стало известно об его кончине, было решено срочно вернуть мужчину домой. С военным будут разговаривать следователи.

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Около дома, где проживал погибший Далер образовался стихийный мемориал. Люди несли цветы и игрушки, а вечером состоялось прощание, на которое собрались больше 500 человек.

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#Ирина Кирилова#Дети#Смерть#18+#Ребенок#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Екатеринбург
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