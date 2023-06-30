Из-за слепящего солнца иномарка сбила пешехода в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Водитель ехал в поселок Черноисточинск, когда совершил наезд на переходившего дорогу пешехода, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В результате аварии пешеход получил ушибы головы, спины и руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу. По словам мужчины, сидевшего за рулем иномарки, он на некоторое время отвлекся от дороги из-за того, что его ослепило солнце. Потом он почувствовал удар и, остановившись, увидел, что сбил прохожего.
Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что в момент ДТП водитель был трезв. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу. С полученными травмами мальчик был доставлен в больницу.