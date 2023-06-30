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Из-за слепящего солнца иномарка сбила пешехода в Нижнем Тагиле

30 июня 2023, 15:18
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
48-летний водитель Hyundai Solaris сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижнем Тагиле. ДТП произошло на Горбуновской улице утром 30 июня 2023 года.

Водитель ехал в поселок Черноисточинск, когда совершил наезд на переходившего дорогу пешехода, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В результате аварии пешеход получил ушибы головы, спины и руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу. По словам мужчины, сидевшего за рулем иномарки, он на некоторое время отвлекся от дороги из-за того, что его ослепило солнце. Потом он почувствовал удар и, остановившись, увидел, что сбил прохожего.

Освидетельствование на алкогольное опьянение показало, что в момент ДТП водитель был трезв. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в Екатеринбурге водитель автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнего ребенка, который переходил дорогу. С полученными травмами мальчик был доставлен в больницу.

В Екатеринбурге ВАЗ пролетел на «красный» и сбил ребенка
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Авария#Инцидент#Автомобиль#Дорога#Пешеход#Пострадавший#Происшествия#18+
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