Из-за слепящего солнца иномарка сбила пешехода в Нижнем Тагиле

В результате аварии пешеход получил ушибы головы, спины и руки. Пострадавшего госпитализировали в больницу. По словам мужчины, сидевшего за рулем иномарки, он на некоторое время отвлекся от дороги из-за того, что его ослепило солнце. Потом он почувствовал удар и, остановившись, увидел, что сбил прохожего.