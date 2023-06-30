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Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?

30 июня 2023, 12:28
Фото: 1MI
Самая влиятельная в России партия огласила список своих кандидатов в депутаты городской Думы Екатеринбурга. Неужели все они пройдут в Гордуму? Ой, не факт…

Напомним исходные условия игры в парламентаризм. Выборы депутатов в Думу Екатеринбурга состоятся в начале сентября. 10 кандидатов будут баллотироваться по партийным спискам (а здесь в могуществе ЕР сложно усомниться), а 25 — по одномандатным округам. И как раз тут у конкурентов от оппозиционных партий есть шанс побороться. Почему?

«Смысл внутрипартийного голосования „Единой России“, по большому счету, был в том, что кандидаты показали свой мобилизационный ресурс. Количество своих сторонников, которые были готовы за них проголосовать уже сейчас, на праймериз. Без всякой агитации», — пояснил TagilCity.ru адвокат Иван Кадочников.

Попробуем сравнить список кандидатов в екатеринбургские депутаты от «Единой России» со списком праймериз, в котором указано, сколько голосов на предварительном голосовании собрал тот или иной выдвиженец.

Дело в том, что реальная явка (по оценкам политтехнологов) на выборах в Гордуму Екатеринбурга вряд ли превысит 15-16% (по официальным данным, цифры в прошлые годы были другие), а среднее количество избирателей на одномандатных округах в Екатеринбурге колеблется вокруг показателя в 40-45 тысяч человек. Таким образом, на среднестатистическом одномандатном округе в уральской столице проголосовать может прийти около 6,5 тысяч человек.

Исходя из этих расчетов, протеже «Единой России», мобилизовавший на праймериз от трех тысяч голосов, имеет все шансы прельстить большинство избирателей на том одномандатном округе, где он будет баллотироваться в депутаты ЕГД (около 50% предположительно явившихся на участки избирателей вроде как будут за него, не так ли?). Иными словами, этому кандидату практически уже не о чем беспокоиться: он уже практически депутат.

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А вот их коллегам, за которых на праймериз проголосовали до двух тысяч человек, стоит серьезно забеспокоиться и начать усердно готовиться к агитационной кампании, считают эксперты.

Давайте посмотрим список праймериз исходя из вышеописанных предположений.

  • Округ-8. Александр Альшевских, заместитель директора по правовым вопросам. 1336 голоса.
  • Округ-9 Анна Гурарий, доцент кафедры прикладной социологии УрФУ. 1384 голоса.
  • Округ-11. Владимир Крицкий, гендиректор АО «Специализированный застройщик ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат ЕГД. 2043 голоса.
  • Округ-22. Дмитрий Сергин, замдиректора Фонд содействия реализации программы продовольственной безопасности «Истинные ценности». 1735 голосов.

Все эти персоны — уже в списке кандидатов в депутаты городской Думы Екатеринбурга от «партии власти». Однако, для того, чтобы выиграть агитационную кампанию, им придется поработать…

Инсайдеры оценивают стоимость одного среднестатистического голоса на выборах такого уровня в 1-1,5 тысячи рублей. Таким образом, для гарантированной победы, в агитационную кампанию нашим кандидатам придется вложить от 3-4 млн рублей. А средняя стоимость кампании, по оценкам инсайдеров, начинается от 10 млн рублей. Есть ли такие деньги у персон, вошедших в описанную нами «зону риска»?

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«Думаю, что Альшевских-старший (депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, прим.ред.) вложится в кампанию сына. Для него это вопрос престижа. Муж Анны Гурарий работает, как известно, в полпредстве (аппарате полномочного представителя президента РФ, прим. ред), так что ее шансы получить финансирование тоже очень высоки. Должность Владимира Крицкого тоже говорит сама за себя. А Дмитрий Сергин почему-то постоянно где-то находит деньги для своих избирательных кампаний! Вот сам не знаю, где!» — поделился с TagilCity.ru своими соображениями источник, близкий к «Единой России».

Но и кандидатам от оппозиционных партий тоже имеет смысл побороться на вышеописанных одномандатных округах, не так ли?

«Не факт, что на праймериз будущие кандидаты в депутаты Гордумы показали все свои мобилизационные возможности. Вполне возможно, кто-то остановился на тех же двух тысячах голосов… А зачем больше, если праймериз и так выиграны?» — отметил в беседе с TagilCity.ru еще один наш инсайдер.

Так что интрига сохраняется.

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