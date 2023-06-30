Каким одномандатникам от ЕР в Екатеринбурге стоит уже начать работать на победу?

Исходя из этих расчетов, протеже «Единой России», мобилизовавший на праймериз от трех тысяч голосов, имеет все шансы прельстить большинство избирателей на том одномандатном округе, где он будет баллотироваться в депутаты ЕГД (около 50% предположительно явившихся на участки избирателей вроде как будут за него, не так ли?). Иными словами, этому кандидату практически уже не о чем беспокоиться: он уже практически депутат.