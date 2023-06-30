«КАМАЗ» с прицепом из Краснотурьинска перевернулся на трассе под Челябинском

Ограждение, прицеп и буровая установка оказались повреждены. Информации о пострадавших нет. Прибывшие к месту происшествия инспекторы ДПС контролировали транспортный поток, из-за чего движение на этом участке было затруднено. К настоящему времени движение восстановлено.