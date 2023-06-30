«КАМАЗ» с прицепом из Краснотурьинска перевернулся на трассе под Челябинском

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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28-летний водитель грузовика ехал в Челябинск из Краснотурьинска. В какой-то момент буровая установка грузовой машины опрокинулась из-за дефекта креплений. Транспорт врезался в металлическое ограждение на дороге, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Ограждение, прицеп и буровая установка оказались повреждены. Информации о пострадавших нет. Прибывшие к месту происшествия инспекторы ДПС контролировали транспортный поток, из-за чего движение на этом участке было затруднено. К настоящему времени движение восстановлено.
В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении.
Напомним, 26 июня 2023 года в ирбитском поселке Зайково двое мужчин, ехавших на мотоцикле, врезались в столб. В результате происшествия один из пострадавших оказался в коме.