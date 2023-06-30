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«КАМАЗ» с прицепом из Краснотурьинска перевернулся на трассе под Челябинском

30 июня 2023, 06:52
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Грузовик «КАМАЗ» с прицепом, перевозивший буровую установку из Краснотурьинска, перевернулся на трассе Серов — Североуральск — Ивдель. ДТП произошло вечером 29 июня 2023 года.

28-летний водитель грузовика ехал в Челябинск из Краснотурьинска. В какой-то момент буровая установка грузовой машины опрокинулась из-за дефекта креплений. Транспорт врезался в металлическое ограждение на дороге, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Ограждение, прицеп и буровая установка оказались повреждены. Информации о пострадавших нет. Прибывшие к месту происшествия инспекторы ДПС контролировали транспортный поток, из-за чего движение на этом участке было затруднено. К настоящему времени движение восстановлено.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, 26 июня 2023 года в ирбитском поселке Зайково двое мужчин, ехавших на мотоцикле, врезались в столб. В результате происшествия один из пострадавших оказался в коме.

Двое мужчин влетели в столб в Ирбите. Один в коме
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#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#ДТП#Грузовик#КАМАЗ#Водитель#Трасса#Происшествие#Свердловская область
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