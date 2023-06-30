tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Изображение материала

Массовые просрочки найдены в магазинах «Кировский» в Екатеринбурге

30 июня 2023, 05:53
Фото: 1MI
В сети супермаркетов «Кировский» в Екатеринбурге были обнаружены продукты с истекшим сроком годности.

Кроме просроченных продуктов в «Кировском» также нашли нарушения в условиях хранения товаров. Также у продукции не было маркировки и товаросопроводительных документов, а среди персонала были работники, не проходившие обязательную вакцинацию, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Некачественный товар был изъят и уничтожен, а владельцу выписаны два штрафа, размеры которых составляют 350 и 50 тысяч рублей, а также выданы рекомендации по ликвидации выявленных нарушений.

Напомним, недавно при исследовании «Российского» сыра из шести взятых проб половина оказалась некачественной.

Половина из проверенного сыра в Свердловской области оказалась некачественной
Узнать подробнее
Читайте также:
Кишащую червями рыбу купила в «Магните» жительница Нижнего ТагилаПервый случай отравления грибами зафиксирован в Свердловской областиПоддельную колбасу продавали в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Просроченный товар#Товар#Продукты#Магазин#Супермаркет#Кировский#Роспотребнадзор#Здоровье
Подпишитесь
Депутаты выбрали вице-президента ЕВРАЗ Новоженова почетным гражданином Нижнего Тагила
Вчера, 06:21
Роспотребнадзор нашел 61 превышение выбросов в воздухе Тагила за восемь дней в мае
28 июня 05:31
Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
Вчера, 06:10
14,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на обслуживание 12,5 тысячи уличных фонарей
Вчера, 12:30
Прокуратура не смогла доказать причастность УХП к мусору в карьере под Нижним Тагилом
Вчера, 03:17
Участок по доставке пенсий переехал в новое место в Нижнем Тагиле
28 июня 10:50