Массовые просрочки найдены в магазинах «Кировский» в Екатеринбурге

Кроме просроченных продуктов в «Кировском» также нашли нарушения в условиях хранения товаров. Также у продукции не было маркировки и товаросопроводительных документов, а среди персонала были работники, не проходившие обязательную вакцинацию, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.