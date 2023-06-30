Массовые просрочки найдены в магазинах «Кировский» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Кроме просроченных продуктов в «Кировском» также нашли нарушения в условиях хранения товаров. Также у продукции не было маркировки и товаросопроводительных документов, а среди персонала были работники, не проходившие обязательную вакцинацию, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
Некачественный товар был изъят и уничтожен, а владельцу выписаны два штрафа, размеры которых составляют 350 и 50 тысяч рублей, а также выданы рекомендации по ликвидации выявленных нарушений.
Напомним, недавно при исследовании «Российского» сыра из шести взятых проб половина оказалась некачественной.