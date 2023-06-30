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Младенца с внутренним кровотечением спасли врачи из Свердловской области

30 июня 2023, 13:06
Фото: 1MI
В Свердловской области медики спасли грудного ребенка, у которого началось внутреннее кровотечение. За жизнь грудничка боролись доктора трех медучреждений.

Ребенка на скорой помощи привезли в приемное отделение Слободо-Туринской районной больницы. О пациенте сразу же известили медиков Территориального центра медицины катастроф, сообщает департамент информполитики.

Ребенок находился в тяжелом состоянии, он терял много крови. Тогда врач больницы начал переливание крови. В режиме онлайн к спасению малыша подключились профильные специалисты ТЦМК, специалисты ДГКБ №9 из Екатеринбурга.

Далее консилиум медиков решил, что необходимо привезти на место комплексную бригаду медицины катастроф. Доктора прилетели на вертолете и провели операцию. После этого грудничка перевели в отделение неотложной хирургии ДГКБ №9.

Мальчик уже выписан и гуляет вместе с мамой по родному селу.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Медики#Операция#Младенец#Врачи#Здоровье
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