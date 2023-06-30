Младенца с внутренним кровотечением спасли врачи из Свердловской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Ребенка на скорой помощи привезли в приемное отделение Слободо-Туринской районной больницы. О пациенте сразу же известили медиков Территориального центра медицины катастроф, сообщает департамент информполитики.
Ребенок находился в тяжелом состоянии, он терял много крови. Тогда врач больницы начал переливание крови. В режиме онлайн к спасению малыша подключились профильные специалисты ТЦМК, специалисты ДГКБ №9 из Екатеринбурга.
Далее консилиум медиков решил, что необходимо привезти на место комплексную бригаду медицины катастроф. Доктора прилетели на вертолете и провели операцию. После этого грудничка перевели в отделение неотложной хирургии ДГКБ №9.
Мальчик уже выписан и гуляет вместе с мамой по родному селу.