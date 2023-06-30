Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка в Екатеринбурге

Ребенок и его мама вышли из трамвая и отправились к торговому центру «Радуга», рассказала знакомая семьи, которая тоже была вместе с ними. В этот момент на мальчика наехал мужчина на самокате. Мальчик стукнулся о транспорт и затылком об асфальт, пишет Е1.