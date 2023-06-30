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Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка в Екатеринбурге

30 июня 2023, 03:36
Фото: 1MI
Мужчина, ехавший на электросамокате, сбил пятилетнего ребенка в Екатеринбурге. Инцидент произошел 29 июня 2023 года около трамвайной остановки.

Ребенок и его мама вышли из трамвая и отправились к торговому центру «Радуга», рассказала знакомая семьи, которая тоже была вместе с ними. В этот момент на мальчика наехал мужчина на самокате. Мальчик стукнулся о транспорт и затылком об асфальт, пишет Е1.

Знакомая вызвала пострадавшему ребенку скорую помощь. По словам женщины, екатеринбуржец не осведомился о состоянии малыша.

Вскоре выяснилось, что пострадавший в результате наезда на него получил ссадины и ушиб височной области. Родственники мальчика собираются привлечь виновника происшествия к ответственности.

Напомним, на трех улицах в Нижнем Тагиле запретили ездить на электросамокатах. Это «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2» и площадь Славы.

Езду на электросамокатах запретили на улицах Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#ДТП#Инцидент#Ребенок#Авария#Пострадавший#Самокат#18+#Происшествия
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