Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:36
Ребенок и его мама вышли из трамвая и отправились к торговому центру «Радуга», рассказала знакомая семьи, которая тоже была вместе с ними. В этот момент на мальчика наехал мужчина на самокате. Мальчик стукнулся о транспорт и затылком об асфальт, пишет Е1.
Знакомая вызвала пострадавшему ребенку скорую помощь. По словам женщины, екатеринбуржец не осведомился о состоянии малыша.
Вскоре выяснилось, что пострадавший в результате наезда на него получил ссадины и ушиб височной области. Родственники мальчика собираются привлечь виновника происшествия к ответственности.
Напомним, на трех улицах в Нижнем Тагиле запретили ездить на электросамокатах. Это «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2» и площадь Славы.