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Updated Сегодня, 14:45

МВД задержало москвича, подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти миллиона

30 июня 2023, 14:44
Полицейские смогли задержать молодого мужчину, которого подозревают в крупном мошенничестве. Под видом сотрудника финансовой организации он пытался похитить 930 тысяч рублей у 85-летнего пенсионера. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, подозреваемый обещал вернуть пенсионеру ранее сгоревший вклад и предложил встретиться около банка в центре Москвы. Затем он убедил пожилого мужчину снять деньги и передать их ему для зачисления на безопасный счет, пишет 360tv.ru.

Однако после разговора с сотрудниками банка, пенсионер понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в МВД. Полиция оперативно задержала подозреваемого на 2-й Брестской улице. Ему был назначен домашний арест, а в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят проверку, связан ли он с другими подобными преступлениями.

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