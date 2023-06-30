МВД задержало москвича, подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти миллиона

Однако после разговора с сотрудниками банка, пенсионер понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в МВД. Полиция оперативно задержала подозреваемого на 2-й Брестской улице. Ему был назначен домашний арест, а в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители проводят проверку, связан ли он с другими подобными преступлениями.