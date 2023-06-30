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Несанкционированные постройки и строительный мусор полыхают в Екатеринбурге

30 июня 2023, 04:27
Фото: ИА "Ночные новости"
Крупный пожар разгорелся на подстанции «Южная» в Екатеринбурге. Происшествие случилось утром 30 июня 2023 года.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате загоревшихся складских и хозяйственных построек и строительного мусора в зонах ЛЭП 110 кВт случилось перекрытие по продуктам горения. Это спровоцировало короткое замыкание и повреждение проводов.

Фото: ИА "Ночные новости"

На данный момент пожарные локализовали возгорание. На месте ЧП сейчас работают 13 человек и используются и четыре техники.

В организации «Россети Урал» сообщили, что у местных жителей не прекращена подача электроснабжения, так как был совершен автоматический перевод электричества на запасные схемы. После работы сотрудников МЧС будет проводиться ремонт поврежденных проводов.

Напомним, 24 июня 2023 года в свердловском поселке Ключевск произошел крупный пожар на местном лесозаводе. Площадь возгорания составила 1100 квадратных метров.

На лесозаводе в поселке Свердловской области разгорелся пожар
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