Несанкционированные постройки и строительный мусор полыхают в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В результате загоревшихся складских и хозяйственных построек и строительного мусора в зонах ЛЭП 110 кВт случилось перекрытие по продуктам горения. Это спровоцировало короткое замыкание и повреждение проводов.
На данный момент пожарные локализовали возгорание. На месте ЧП сейчас работают 13 человек и используются и четыре техники.
В организации «Россети Урал» сообщили, что у местных жителей не прекращена подача электроснабжения, так как был совершен автоматический перевод электричества на запасные схемы. После работы сотрудников МЧС будет проводиться ремонт поврежденных проводов.
Напомним, 24 июня 2023 года в свердловском поселке Ключевск произошел крупный пожар на местном лесозаводе. Площадь возгорания составила 1100 квадратных метров.