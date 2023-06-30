Несколько старых общежитий УрФУ в Екатеринбурге будут снесены

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Руководство вуза планирует ремонтировать общежития, а если будет необходимость — какие-то здания снесут и на их месте будут возведены новые, рассказал ректор университета Виктор Кокшаров в эфире ОТВ.
При этом Кокшаров сообщил, что в 2023 году набор на бюджет более девяти тысяч человек, а также места в общежитиях будут предоставлены заочникам, поэтому вузу необходимо предоставить жилье студентам.
Кроме того, ректор отметил, что выбирать, оставаться в старых корпусах или переселяться в новый кампус в Новокольцовском, смогут только отличники и студенты старших курсов.
Напомним, в Новокольцовском районе Екатеринбурга реализуется проект кампуса УрФУ мирового уровня.