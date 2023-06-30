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Несколько старых общежитий УрФУ в Екатеринбурге будут снесены

30 июня 2023, 14:39
Фото: 1MI
Несколько старых общежитий УрФУ во Втузгородке в Екатеринбурге решили снести. Вместо них будут построены новые здания.

Руководство вуза планирует ремонтировать общежития, а если будет необходимость — какие-то здания снесут и на их месте будут возведены новые, рассказал ректор университета Виктор Кокшаров в эфире ОТВ.

При этом Кокшаров сообщил, что в 2023 году набор на бюджет более девяти тысяч человек, а также места в общежитиях будут предоставлены заочникам, поэтому вузу необходимо предоставить жилье студентам.

Кроме того, ректор отметил, что выбирать, оставаться в старых корпусах или переселяться в новый кампус в Новокольцовском, смогут только отличники и студенты старших курсов.

Напомним, в Новокольцовском районе Екатеринбурга реализуется проект кампуса УрФУ мирового уровня.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Студенты#УрФУ#Общежитие#Снос зданий#Ремонт#Кампус#Образование#Общество
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