Опасными для купания признаны все пляжи в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Плавать в реках и озерах области нежелательно из-за того, что в 2023 году не было выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения. Это означает, что безопасных водоемов для купания в регионе нет, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
Для того, чтобы обеспечить свердловчанам санитарно-эпидемиологическое благополучие и предотвратить осложнение эпидобстановки в регионе, специалисты ведомства мониторят качество воды в 126 контрольных точках 95 водных объектов.
Так, с начала лета было исследовано 140 проб воды на санитарно-химические показатели, 144 пробы на микробиологические показатели и 124 пробы на паразитологические показатели.
В результате было установлено, что в 61,1% отобранных для исследований проб не соблюдены нормы санитарно-химических показателей, в 25,7% не соблюдены нормы микробиологических показателей, а в 9,7% — паразитологических показателей. Также 15,8% из отобранных 19 проб почвы на пляжах не отвечают требованиям безопасности.
Напомним, в начале июня 2023 года в Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора при исследовании водоемов выяснили, что ни один из них не соответствует санитарным нормам, а также в нескольких реках обнаружили кишечную палочку.