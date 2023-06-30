Опасными для купания признаны все пляжи в Свердловской области

Плавать в реках и озерах области нежелательно из-за того, что в 2023 году не было выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения. Это означает, что безопасных водоемов для купания в регионе нет, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.