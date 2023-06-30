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Пенсионер разломал велосипед на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле

30 июня 2023, 11:19
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила просят найти пенсионера, который в ярости разгромил велосипед ребенка на глазах последнего. Он запнулся о средство передвижения.

Вероятно родители обратились за помощью через группу «Инцидент Нижний Тагил». Все произошло в пятницу, 23 июня, когда, заходя в магазин «Монетка», мужчина запнулся за велосипед ребенка. Его припарковали у торговой точки, оставив на несколько минут.

Мы позаботились о том, чтобы он не мешал проходу. Однако, данному человеку, по всей видимости, он все-таки чем-то не понравился, — отметили авторы публикации.

Запнувшись, он тут же схватил велосипед и начал яростно, со всей силы кидать его на асфальт. Теперь средство передвижения непригодно для эксплуатации: у него погнута рама руля, сломаны тормоза.

Родители считают, что в данном случае можно было обойтись замечанием, а не ломать имущество на глазах у ребенка. Несовершеннолетний якобы до сих пор находится в шоковом состоянии из-за случившегося.

Родители написали заявление в полицию. Сейчас злоумышленника ищут правоохранители.

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#Марина Шорина#Нижний Тагил#Велосипед#Дети#Парковка#Магазин#Пенсионер#Криминал
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