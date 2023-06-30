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Published Сегодня, 14:05

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Под Артемовском более 2 недель разыскивают 85-летнего мужчину

30 июня 2023, 14:05
Фото: 1MI
85-летний житель Артемовского городского округа пропал и разыскивается волонтерами и правоохранителями. Пенсионера зовут Равиль Зайнуллович Минулин.

Мужчина — житель поселка Буланаш. О том, где он, ничего неизвестно с 13 июня, сообщает «Лиза Алерт».

Фото: "Лиза Алерт"

Приметы пропавшего: рост 160 см, телосложение нормальное, волосы седые и короткие, глаза зеленые. На момент пропажи на нем был надет бежевый костюм, белые туфли и серая кепка. С собой у него была коричневая трость.

Всех тех, кто знает что-то о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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