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После гибели 6-летнего Далера в Екатеринбурге проверяют детсад и поликлинику

30 июня 2023, 10:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге следователи проверяют детский сад и поликлинику после гибели 6-летнего мальчика Далера.

Известно, что из отдела опеки и попечительства управления социальной политики №25 правоохранители запросили личные дела всех детей, опекуном которых является Вероника Наумова. В настоящий момент женщина задержана, ее обвиняют по трем уголовным статьям.

Представителей органов опеки уже опросили. Вопросы следователей касались проверок семей с детьми, находящимися под опекунством. С проверкой специалист нагрянули и в детсад, в который ходил мальчик.

Здесь следователи опросили воспитателей и медицинского работника. Все они рассказали о том, что Далер не всегда приходил в детсад и что на его теле они видели синяки.

Опекуну 6-летнего Далера предъявлено обвинение по трем статьям
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#Екатеринбург#Елена Озерова#Ребенок#Проверка#Следствие#Детский сад#Поликлиника#Происшествия#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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