После гибели 6-летнего Далера в Екатеринбурге проверяют детсад и поликлинику

Известно, что из отдела опеки и попечительства управления социальной политики №25 правоохранители запросили личные дела всех детей, опекуном которых является Вероника Наумова. В настоящий момент женщина задержана, ее обвиняют по трем уголовным статьям.



Представителей органов опеки уже опросили. Вопросы следователей касались проверок семей с детьми, находящимися под опекунством. С проверкой специалист нагрянули и в детсад, в который ходил мальчик.



Здесь следователи опросили воспитателей и медицинского работника. Все они рассказали о том, что Далер не всегда приходил в детсад и что на его теле они видели синяки.