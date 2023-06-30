Предприятие из Верхней Салды подняло третий раз за год зарплату сотрудникам

Ранее, в марте, производственному персоналу увеличили зарплаты на суммы от 6 до 40%, в апреле — еще на 6%. Третье повышение затронет всех работников компании и дочерних организаций. Их заработки вырастут с 1 июля на 9%.



Ранее сообщалось, что зарплата на предприятии выше среднего показателя по региону, который оценивается в 55,2 тысячи рублей в 2022 году, а также выше среднего показателя по Пермскому краю — 52 тысячи рублей.