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Предприятие из Верхней Салды подняло третий раз за год зарплату сотрудникам

30 июня 2023, 09:35
Фото: Midjourney
В ВСМПО-АВИСМА из Верхней Салды руководство предприятия в третий раз за этот год увеличило зарплату своим работникам.

Об очередном повышении зарплат предприятие объявило в день юбилея — 90-летия. Повышение анонсировалось на 9%. Это третье повышение зарплаты в этом году, сообщили в пресс-службе предприятия.

Зарплата повысится у 20 000 человек, работающих в Верхней Салде и городе Березники в Пермском крае.

Ранее, в марте, производственному персоналу увеличили зарплаты на суммы от 6 до 40%, в апреле — еще на 6%. Третье повышение затронет всех работников компании и дочерних организаций. Их заработки вырастут с 1 июля на 9%.

Ранее сообщалось, что зарплата на предприятии выше среднего показателя по региону, который оценивается в 55,2 тысячи рублей в 2022 году, а также выше среднего показателя по Пермскому краю — 52 тысячи рублей.

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#Елена Озерова#Повышение зарплат#Зарплаты#Работники#Предприятие#Экономика#Свердловская область#Верхняя Салда#Эксклюзив
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