Предприятие из Верхней Салды подняло третий раз за год зарплату сотрудникам

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Об очередном повышении зарплат предприятие объявило в день юбилея — 90-летия. Повышение анонсировалось на 9%. Это третье повышение зарплаты в этом году, сообщили в пресс-службе предприятия.
Зарплата повысится у 20 000 человек, работающих в Верхней Салде и городе Березники в Пермском крае.
Ранее, в марте, производственному персоналу увеличили зарплаты на суммы от 6 до 40%, в апреле — еще на 6%. Третье повышение затронет всех работников компании и дочерних организаций. Их заработки вырастут с 1 июля на 9%.
Ранее сообщалось, что зарплата на предприятии выше среднего показателя по региону, который оценивается в 55,2 тысячи рублей в 2022 году, а также выше среднего показателя по Пермскому краю — 52 тысячи рублей.