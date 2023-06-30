Пятеро детей пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
19-летний водитель, сидевший за рулем Chevrolet, выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с Honda. Оба автомобиля съехали с дороги, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Девять человек, пятеро из которых несовершеннолетние, получили различные травмы. На месте происшествия сейчас работают автоинспекторы, сотрудники скорой помощи и МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, 29 июня 2023 года «КАМАЗ», ехавший из Краснотурьинска в Челябинск, из-за поврежденных креплений прицепа перевернулся и влетел в металлическое ограждение.