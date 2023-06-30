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Пятеро детей пострадали в ДТП на трассе под Екатеринбургом

30 июня 2023, 16:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с участием двух иномарок Chevrolet и Honda на свердловской трассе под Екатеринбургом. ДТП случилось вечером 30 июня 2023 года.

19-летний водитель, сидевший за рулем Chevrolet, выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с Honda. Оба автомобиля съехали с дороги, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Девять человек, пятеро из которых несовершеннолетние, получили различные травмы. На месте происшествия сейчас работают автоинспекторы, сотрудники скорой помощи и МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 29 июня 2023 года «КАМАЗ», ехавший из Краснотурьинска в Челябинск, из-за поврежденных креплений прицепа перевернулся и влетел в металлическое ограждение.

«КАМАЗ» с прицепом из Краснотурьинска перевернулся на трассе под Челябинском
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#Авария#Инцидент#Пострадавшие#Несовершеннолетние#Автомобили#Столкновение#18+#Происшествия#Дети
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