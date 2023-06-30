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Режим ЧС отменен в Свердловской области

30 июня 2023, 15:49
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, отменяющий режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории региона с 1 июля 2023 года.

В соответствии с данным указом все структуры, которые входят в единую госсистему предупреждения и ликвидации ЧС, снова начинают работать в штатном режиме, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

При этом до 6 июля 2023 года в регионе сохраняется особый противопожарный режим, чтобы снизить риски возникновения новых лесных пожаров.

Напомним, режим ЧС в области был введен в мае 2023 года в связи с массовыми пожарами в лесах, а также в Сосьве, Таежном и других населенных пунктах. Распространение пожаров было связано с жаркой и засушливой погодой.

В лесах Свердловской области введен режим ЧС
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Лесные пожары#Режим ЧС#Указ#Губернатор#Область#Противопожарный режим#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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