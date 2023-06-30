Режим ЧС отменен в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В соответствии с данным указом все структуры, которые входят в единую госсистему предупреждения и ликвидации ЧС, снова начинают работать в штатном режиме, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
При этом до 6 июля 2023 года в регионе сохраняется особый противопожарный режим, чтобы снизить риски возникновения новых лесных пожаров.
Напомним, режим ЧС в области был введен в мае 2023 года в связи с массовыми пожарами в лесах, а также в Сосьве, Таежном и других населенных пунктах. Распространение пожаров было связано с жаркой и засушливой погодой.