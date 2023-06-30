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С 1 июля в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев

30 июня 2023, 14:26
Фото: tagilcity.ru
С 1 июля в Нижнем Тагиле водится новое расписание движения всех трамваев с увеличенным временем оборотного рейса.

Изменения связаны с увеличивающимся количеством светофоров в Нижнем Тагиле, которые не предоставляют приоритета трамваям при подъезде к перекресткам. Из-за отсутствия капитальных ремонтов рельсов вагонам нагонять время, утраченное в ожидании разрешающего сигнала светофора, на сегодняшний день невозможно.

Новое расписание маршрутов уже опубликовано на сайте, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Напомним, в Нижнем Тагиле в июле 2023 года планируется открыть движение трамваев через путепровод на улице Циолковского. Курсировать начнет маршрут № 9 с ВМЗ через центр города на Тагилстрой и в обратном направлении.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Расписание#Изменения#Трамвай#Транспорт#Маршрут
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