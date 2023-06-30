С 1 июля в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев

Изменения связаны с увеличивающимся количеством светофоров в Нижнем Тагиле, которые не предоставляют приоритета трамваям при подъезде к перекресткам. Из-за отсутствия капитальных ремонтов рельсов вагонам нагонять время, утраченное в ожидании разрешающего сигнала светофора, на сегодняшний день невозможно.