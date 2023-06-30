С учетом всех экологических требований: МСК в Нижнем Тагиле запустят к концу года

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В настоящий момент на мусоросортировочном комплексе специалисты проводят строительно-монтажные работы, устанавливают оборудование, окна и внутренние инженерные сети, бетонируют стены камер участка компостирования.
Строители подготовили фундамент под котел и дымовую трубу и приступают к монтажу котельной. Также выполнена установка перегрузочной площадки материалов для компостирования и построена насосная система пожаротушения с двумя железобетонными резервуарами запаса воды.
На МСК разработан котлован под полигон ТКО и ведутся работы по устройству гидроизоляции основания полигона и созданию дренажной системы для сбора фильтрата.
Закончен монтаж навеса для спецмашин, выполнены земляные работы по выемке грунта прудов-накопителей. Специалисты занимаются устройством фундаментов контрольно-весового и контрольно-пропускного пунктов.
Мы с вами побывали на строительной площадке мусоросортировочного комплекса, побывали на полигоне. Как видите, он находится в высокой степени готовности, Работы по нему завершатся до конца лета. Мы с вами прошлись по производственному корпусу, посмотрели уже установленное оборудование, посмотрели площадку. Все готово к установке производственного оборудования в соответствии с концессией, которая подписана между «Облкоммунэнерго» и администрацией города Нижний Тагил. такие срок. Сдача этого объекта состоится в конце 2023 года. Мы успешно двигаемся по намеченным планам, — сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
При разработке проекта МСК и Полигона были учтены все аспекты, направленные на экологическую безопасность, а вся документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, отмечают эксперты.
В состав МСК включен комплекс компостирования для переработки органической части отходов в техногрунт. Это приведет к уменьшению процесса гниения на полигоне, а также снизит объем образования свалочного газа, что положительно скажется на почве и атмосфере.
Для исключения попадания фильтрата в грунтовые воды, в конструкции основания полигона применили герметичный противофильтрационный экран.
Весь поверхностный сток будет очищаться до качества рыбохозяйственного значения. Воздух от климатических камер участка компостирования также подвергнется очистке на скруббере с последующим направлением на доочистку в биофильтры.
В советское время у нас было 3 полигона, по одному в каждом районе города. Со временем остался только центральный полигон, где мы сегодня находимся. Город такого масштаба, как Нижний Тагил остался с одним переполненным полигоном. Закрыть его невозможно, так как некуда будет вывозить весь мусор. Решение губернатора Свердловской области о поддержке проекта по строительству позволило создать МСК в нашем городе. Это жизненная необходимость для города. Без этого комплекса мы бы попросту завалились мусором. По сути, это спасение не на одно поколение. Учитывая качество сортировки мусора, которое здесь будет происходить, будет полностью исключено возгорание на полигоне, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
На МСК планируется отбирать не менее 30% всех отходов, из которых 11% направят на вторичное использование (стекло, бумага и картон, черные и цветные металлы, различные виды пластиков). 19% — органические материалы — направляются на участок компостирования для получения техногрунта.
Техногрунт предполагается использовать для промежуточной изоляции на полигоне отходов, а также во время последующей рекультивации заполненных участков полигона. Остальные 70% ТКО будут рекультивировать на новом полигоне. Проектная мощность предприятия составит 185 тысяч тонн в год.
Внедряемые технологии соответствуют целям федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Ввод в эксплуатацию МСК позволит создать в регионе экономику замкнутого цикла, а Нижний Тагил станет крупнейшим поставщиком для предприятий, использующих вторичное сырье при производстве.