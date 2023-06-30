Сбежавший конь гулял по Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Коня с веревкой на шее видели в разных районах города. Он щипал траву на газонах. Некоторые тагильчане гладили его по холке, животное не сопротивлялось. Другие люди пытались разыскать его хозяина.
В итоге, коня поймали подростки и зафиксировали на улице Красных зорь. Хозяин нашелся, животное ему возвратили, пишут в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была замечена косуля, которая бегала рядом с жилыми домами у ГДДЮТ на улице Красногвардейская.