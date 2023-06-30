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Сбежавший конь гулял по Нижнему Тагилу

30 июня 2023, 13:33
Фото: 1MI
Конь, который вероятнее всего сорвался с привязи, гулял по Нижнему Тагилу. Животное зафиксировали на Смычке и передали хозяину.

Коня с веревкой на шее видели в разных районах города. Он щипал траву на газонах. Некоторые тагильчане гладили его по холке, животное не сопротивлялось. Другие люди пытались разыскать его хозяина.

В итоге, коня поймали подростки и зафиксировали на улице Красных зорь. Хозяин нашелся, животное ему возвратили, пишут в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была замечена косуля, которая бегала рядом с жилыми домами у ГДДЮТ на улице Красногвардейская.

Дикая косуля бегала рядом с жилыми домами у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Конь#Животное#Смычка#Происшествия#Владелец
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