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Сестра погибшего Далера рассказала подробности смерти мальчика в Екатеринбурге

30 июня 2023, 06:35
Фото: 1MI
Сестра шестилетнего Далера Бобиева рассказала о событиях, предшествующих гибели мальчика, и обстоятельствах его смерти. В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, тело Далера нашли в одном из гаражей в Чкаловском районе Екатеринбурга. Предварительно, ребенок скончался еще в декабре 2022 года. Опекун Вероника Наумова скрыла от опеки факт кончины мальчика. Лишь в начале текущей недели она заявила о пропаже сына.

Наумову задержали по подозрению в убийстве. По ее словам, мальчик погиб, когда его мыла в ванной 13-летняя сестра. Из-за этого следователи пообщались с девочкой отдельно от взрослых.

Она призналась, что врала по просьбе Вероники. Якобы Далер не имел никаких психических отклонений, а опекун жестоко наказывала его, когда ребенок брал еду из холодильника. Женщина могла держать его под очень горячей или холодной водой, а чтобы не кричал — закрывала рот.

Наумова била Далера и требовала писать жалобы о том, что мальчик душил старшую сестру и пытался убить. Таких инцидентов на самом деле не было, передает Е1. Далер сильно раздражал опекуна, и она хотела избавиться от него — чтобы его забрали в психушку. Просто отказаться от ребенка она не могла, иначе бы у нее забрали и родную сестру Далера.

За ночь до трагедии малыш без разрешения съел виноград. За это представитель ребенка сильно избила его железным рожком для обуви. До утра мальчика оставили в таком состоянии, без медпомощи.

После Вероника отправила сестру мыть ребенка. Девочка заметила у брата следы от ударов на голове, руках, ногах, туловище. Несовершеннолетнему становилось хуже: в ванной он сполз по стенке, выгнулся, потерял сознание и вскоре умер.

Опекун не стала вызывать скорую и уговорила девочку молчать, чтобы ее не отдали обратно в «плохую» семью.

Искал весь город. Опекун в Екатеринбурге полгода скрывала тело мертвого ребенка
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