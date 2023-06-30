Сестра погибшего Далера рассказала подробности смерти мальчика в Екатеринбурге

Наумова била Далера и требовала писать жалобы о том, что мальчик душил старшую сестру и пытался убить. Таких инцидентов на самом деле не было, передает Е1. Далер сильно раздражал опекуна, и она хотела избавиться от него — чтобы его забрали в психушку. Просто отказаться от ребенка она не могла, иначе бы у нее забрали и родную сестру Далера.