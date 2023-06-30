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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

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Штормовые ветра ожидаются в Свердловской области

30 июня 2023, 13:20
Фото: 1MI

Ветер до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области

Спасатели разослали экстренное предупреждение — в Свердловской области ожидается сильный ветер.

Его скорость может достигнуть 20 метров в секунду, сообщили в региональном управлении МЧС.

Граждан просят быть внимательнее придерживаться рекомендаций спасателей. Также отмечается, что в период непогоды возможно осложнение пожароопасной обстановки. Поэтому горожан просят не забывать, что в регионе установлен особый противопожарный режим.

Все работы на открытом воздухе и на высоте при погодных условиях следует прекратить. Садоводам рекомендовали отложить работы.

Если ветер застал человека, когда он был на улице, то нужно держаться подальше от зданий, мостов, эстакад, электропроводов, стекол и деревьев. Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Ветер#Спасатели#Пожароопасный сезон#Ветреность#Природа
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