Штормовые ветра ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Его скорость может достигнуть 20 метров в секунду, сообщили в региональном управлении МЧС.
Граждан просят быть внимательнее придерживаться рекомендаций спасателей. Также отмечается, что в период непогоды возможно осложнение пожароопасной обстановки. Поэтому горожан просят не забывать, что в регионе установлен особый противопожарный режим.
Все работы на открытом воздухе и на высоте при погодных условиях следует прекратить. Садоводам рекомендовали отложить работы.
Если ветер застал человека, когда он был на улице, то нужно держаться подальше от зданий, мостов, эстакад, электропроводов, стекол и деревьев. Автомобилистам следует быть внимательнее на дорогах.