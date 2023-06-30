Тагильчанка стала призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

Соревнования проходили с 25 по 28 июня в поселке Терскол в Кабардино-Балкарской Республике. Спортсменка тагильской спортшколы «Аист» Диана Харламцева среди девушек 12-13 лет в дисциплине слалом — гигант стала бронзовым призером, а в дисциплине слалом взяла серебряную медаль.