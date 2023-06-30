Тагильчанка стала призером всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Соревнования проходили с 25 по 28 июня в поселке Терскол в Кабардино-Балкарской Республике. Спортсменка тагильской спортшколы «Аист» Диана Харламцева среди девушек 12-13 лет в дисциплине слалом — гигант стала бронзовым призером, а в дисциплине слалом взяла серебряную медаль.
Диана пришла в секцию в шесть лет, потому что хотела иметь столько же медалей как у брата. А он — мастер спорта по гребному слалому. Тренируются ежедневно в течение всего года. Хочется сказать спасибо и нашему тренеру Анатолию Кравченко, — рассказала TagilCity.ru мама Дианы.