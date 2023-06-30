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Теплая погода вернется в Свердловскую область

30 июня 2023, 05:24
Фото: 1MI
Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Свердловской области 30 июня 2023 года.

Потепление в регион придет из Средней Азии. При этом днем возможны небольшие осадки в виде дождей, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в области достигнет +22… +27 градусов тепла.

Также, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле 30 июня ожидается пасмурная погода и порывы северо-восточного ветра до 4 метров в секунду. Ночью температура понизится до +15 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что до середины текущей недели в области будет сохраняться ветреная погода без осадков.

Ветреная погода без осадков в Свердловской области сохранится до середины недели
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Теплая погода#Синоптик#Лето#Природа
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