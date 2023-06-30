Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Потепление в регион придет из Средней Азии. При этом днем возможны небольшие осадки в виде дождей, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Температура воздуха в области достигнет +22… +27 градусов тепла.
Также, согласно данным Гисметео, в Нижнем Тагиле 30 июня ожидается пасмурная погода и порывы северо-восточного ветра до 4 метров в секунду. Ночью температура понизится до +15 градусов.
Напомним, ранее сообщалось, что до середины текущей недели в области будет сохраняться ветреная погода без осадков.