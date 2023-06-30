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Posted 30 июня 2023, 08:09

Published 30 июня 2023, 08:09

Modified 30 июня 2023, 08:11

Updated 30 июня 2023, 08:11

Владелец иномарки в Свердловской области остался без машины из-за почти сотни штрафов

30 июня 2023, 08:09
Судебные приставы в Свердловской области арестовали автомобиль Volvo за долг владельца по 96 штрафам ГИБДД. Ведомство провело рейд.

В ходе мероприятий под названием «Должник» судебные приставы вместе с Госавтоинспекцией проверили 42 водителя. У всех были задолженности.

Осуществляющим розыск сотрудникам удалось вычислить в транспортном потоке и на стоянках возле торговых центров автомобили граждан. Их проверяли с помощью приложения «Мобильный розыск».

Во время обеда в одном из кафе Екатеринбурга водитель Toyota Land Cruiser лишился своего автомобиля. Он задолжал более полумиллиона рублей за услуги топливно-энергетического комплекса и скрывал автотранспортное средство.

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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#Долги#Арест#ФССП
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