Владелец иномарки в Свердловской области остался без машины из-за почти сотни штрафов

Posted 30 июня 2023, 08:09
Published 30 июня 2023, 08:09
Modified 30 июня 2023, 08:11
Updated 30 июня 2023, 08:11
В ходе мероприятий под названием «Должник» судебные приставы вместе с Госавтоинспекцией проверили 42 водителя. У всех были задолженности.
Осуществляющим розыск сотрудникам удалось вычислить в транспортном потоке и на стоянках возле торговых центров автомобили граждан. Их проверяли с помощью приложения «Мобильный розыск».
Во время обеда в одном из кафе Екатеринбурга водитель Toyota Land Cruiser лишился своего автомобиля. Он задолжал более полумиллиона рублей за услуги топливно-энергетического комплекса и скрывал автотранспортное средство.