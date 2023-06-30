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Жара достигнет 30 градусов в Нижнем Тагиле в выходные

30 июня 2023, 12:19
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +30 градусов в ближайшие выходные.

В субботу, 1 июля, в утреннее время в Нижнем Тагиле ожидается +20 градусов тепла. В разгар дня воздух прогреется до +30 градусов. К вечеру станет прохладнее — до +24 градусов, также возможен дождь. Это следует из данных сайта Гисметео.

А в воскресенье, 2 июля, утром ожидается +22 градуса, в обед +28 градусов, а вечером +23 градуса. Осадки не прогнозируются.

Атмосферное давление в оба дня составит 733 мм ртутного столба. Геомагнитная активность не будет превышать норму.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Солнечная погода#Дождь#Жара#Прогноз#Лето#Природа#Эксклюзив
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