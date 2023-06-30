Жара достигнет 30 градусов в Нижнем Тагиле в выходные

В субботу, 1 июля, в утреннее время в Нижнем Тагиле ожидается +20 градусов тепла. В разгар дня воздух прогреется до +30 градусов. К вечеру станет прохладнее — до +24 градусов, также возможен дождь. Это следует из данных сайта Гисметео.