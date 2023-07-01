Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В течение рабочей недели дневная температура воздуха будет составлять от +27 до +30 градусов. По ночам также будет тепло. Синоптики прогнозируют до +14 градусов.
3 и 4 июля, в понедельник и вторник, ожидается ясная погода и отсутствие осадков. Ветер западный и северо-западный, до семи метров в секунду.
В среду, 5 июля, возможен небольшой дождь. Ветер сменится на северный и будет дуть с порывами до восьми метров в секунду.
В конце рабочей недели осадков не прогнозируется, будет жарко. Согласно прогнозам метеорологов, с 3 по 7 июля ожидается небольшая геомагнитная активность в два балла по девятибалльной шкале.