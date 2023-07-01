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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

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30-градусная жара установилась на неделю в Нижнем Тагиле

1 июля 2023, 10:33
Фото: 1MI
Жара до 30 градусов установилась на ближайшую неделю в Нижнем Тагиле. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В течение рабочей недели дневная температура воздуха будет составлять от +27 до +30 градусов. По ночам также будет тепло. Синоптики прогнозируют до +14 градусов.

3 и 4 июля, в понедельник и вторник, ожидается ясная погода и отсутствие осадков. Ветер западный и северо-западный, до семи метров в секунду.

В среду, 5 июля, возможен небольшой дождь. Ветер сменится на северный и будет дуть с порывами до восьми метров в секунду.

В конце рабочей недели осадков не прогнозируется, будет жарко. Согласно прогнозам метеорологов, с 3 по 7 июля ожидается небольшая геомагнитная активность в два балла по девятибалльной шкале.

Жара достигнет 30 градусов в Нижнем Тагиле в выходные
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