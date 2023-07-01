4 человека травмировались: ехавший из Кольцово пенсионер врезался в столб в Серове

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
ДТП произошло около 9.00. Мужчина, который находился за рулем в утомленном состоянии, не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу движения, наехала на опору ЛЭП у жилого дома и опрокинулась.
Помимо водителя, в салоне Nissan находилось три пассажира, один из них — 16-летний подросток. В результате четверо пациентов были госпитализированы в Серовскую горбольницу с различными травмами, сообщает УГИБДД по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что недопустимо управлять транспортными средствами в утомленном состоянии. Необходимо прекратить движение и возобновить его только после отдыха.