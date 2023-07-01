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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:27

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4 человека травмировались: ехавший из Кольцово пенсионер врезался в столб в Серове

1 июля 2023, 12:25
Фото: УГИБДД по Свердловской области
72-летний водитель Nissan, который ранним утром 1 июля встречал в аэропорту Кольцово родственников из Ставропольского края, в Серове выехал на встречку и врезался в опору ЛЭП.

ДТП произошло около 9.00. Мужчина, который находился за рулем в утомленном состоянии, не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу движения, наехала на опору ЛЭП у жилого дома и опрокинулась.

Помимо водителя, в салоне Nissan находилось три пассажира, один из них — 16-летний подросток. В результате четверо пациентов были госпитализированы в Серовскую горбольницу с различными травмами, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ведомстве отметили, что недопустимо управлять транспортными средствами в утомленном состоянии. Необходимо прекратить движение и возобновить его только после отдыха.

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#Евгения Сафина#ДТП#Авария#ГИБДД#Аэропорт#Травма#Пенсионер#Серов#Свердловская область
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