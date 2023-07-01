Евгений Куйвашев вручил первые ключи от домов погорельцам из Сосьвы

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Евгений Куйвашев приезжает в поселок регулярно и проверяет ход строительства жилья. Помимо индивидуальных домов, для жителей начали возводить и трехэтажное 65-квартирное здание.
Строительство первых трех домов площадью 54 квадратных метра завершено досрочно. Всего будет возведено 34 индивидуальных жилища. Работы на всех площадках планируется завершить к октябрю. Кроме того, погорельцам помогут и с благоустройством участков — выделят плодородный грунт для обустройства территории.
В многоквартирном доме подрядчики сейчас монтируют перекрытия первого и второго этажей и приступили к укладке стен на третьем этаже, сообщает департамент информационной политики региона.