Евгений Куйвашев вручил первые ключи от домов погорельцам из Сосьвы

Строительство первых трех домов площадью 54 квадратных метра завершено досрочно. Всего будет возведено 34 индивидуальных жилища. Работы на всех площадках планируется завершить к октябрю. Кроме того, погорельцам помогут и с благоустройством участков — выделят плодородный грунт для обустройства территории.