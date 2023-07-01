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Евгений Куйвашев вручил первые ключи от домов погорельцам из Сосьвы

1 июля 2023, 10:07
Фото: Департамент информационной политики региона
1 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев побывал с рабочим визитом в Сосьве. Там глава региона вручил погорельцам ключи от первых домов, построенных после крупного пожара.

Евгений Куйвашев приезжает в поселок регулярно и проверяет ход строительства жилья. Помимо индивидуальных домов, для жителей начали возводить и трехэтажное 65-квартирное здание.

Строительство первых трех домов площадью 54 квадратных метра завершено досрочно. Всего будет возведено 34 индивидуальных жилища. Работы на всех площадках планируется завершить к октябрю. Кроме того, погорельцам помогут и с благоустройством участков — выделят плодородный грунт для обустройства территории.

В многоквартирном доме подрядчики сейчас монтируют перекрытия первого и второго этажей и приступили к укладке стен на третьем этаже, сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: Департамент информационной политики региона
Первые погорельцы Сосьвы получили жилищные сертификаты
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