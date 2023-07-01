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Published Сегодня, 12:59

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Гадюки ползают в Нижнем Тагиле у лыжной базы на Вагонке

1 июля 2023, 12:59
Фото: Скриншот видео паблика "Типичный тагильчанин" ВКонтакте
Черные гадюки ползают на территории лыжной базы на Вагонке в Нижнем Тагиле. Посетителям лесопарковой полосы Пихтовые горы следует быть осторожнее.

Змею, которая находилась недалеко от пешеходных дорожек, заснял на видео очевидец: гадюка лежала на камне и грелась на солнце. Заметив присутствие человека, она уползла в лес.

Ходите по дорожкам осторожнее и будьте внимательны, здесь живут гадюки, — предупреждает подписчик паблика «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.

Напомним, в августе 2022 года на турслете профсоюзных организаций Нижнего Тагила в Антоновском змея укусила работника УВЗ. Первую помощь ему оказали сотрудники скорой помощи, которые работали на месте, а затем отвезли в травмпункт и госпитализировали в больницу.

Мужчина с укусом змеи госпитализирован с турслета профсоюзов под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Змея#База#Лыжи#Вагонка#Лесопарк#Происшествия
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