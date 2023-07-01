Гадюки ползают в Нижнем Тагиле у лыжной базы на Вагонке

Напомним, в августе 2022 года на турслете профсоюзных организаций Нижнего Тагила в Антоновском змея укусила работника УВЗ. Первую помощь ему оказали сотрудники скорой помощи, которые работали на месте, а затем отвезли в травмпункт и госпитализировали в больницу.