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Ломают ограды, чешут рога об кресты: коровы пасутся на кладбище в Нижнем Тагиле

1 июля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила возмущены тем, что на кладбище на Руднике пасутся коровы. Животные ломают ограды, испражняются на могилы и чешут рога об кресты — очевидцы записали видео.

По словам тех, у кого там похоронены родные и близкие, им неприятно видеть животных, топчущихся на могилах усопших. Они считают, что кладбище должно быть огорожено, а смотритель не выполняет свои прямые обязанности. При этом, пастух загоняет коров на территорию и оставляет их одних.

Страшно прийти на кладбище. А если забодают или на рога наденут? Просто ужас, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Между тем, выпас скота на общественных территориях запрещен в Нижнем Тагиле правилами благоустройства. Если животное нанесло ущерб имуществу, то можно обратиться в правоохранительные органы.

Сбежавший конь гулял по Нижнему Тагилу
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Корова#Стадо#Кладбище#Выгул#Происшествия
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