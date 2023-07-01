Ломают ограды, чешут рога об кресты: коровы пасутся на кладбище в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
По словам тех, у кого там похоронены родные и близкие, им неприятно видеть животных, топчущихся на могилах усопших. Они считают, что кладбище должно быть огорожено, а смотритель не выполняет свои прямые обязанности. При этом, пастух загоняет коров на территорию и оставляет их одних.
Страшно прийти на кладбище. А если забодают или на рога наденут? Просто ужас, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Между тем, выпас скота на общественных территориях запрещен в Нижнем Тагиле правилами благоустройства. Если животное нанесло ущерб имуществу, то можно обратиться в правоохранительные органы.