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Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

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Updated Сегодня, 17:15

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Массовое отключение света произошло в пригороде Нижнего Тагила 1 июля

1 июля 2023, 17:13
Фото: tagilcity.ru
Вечером 1 июля в нескольких садовых товариществах под Нижним Тагилом произошло аварийное отключение электричества. Также не работали светофоры на части перекрестков на южном подъезде к городу.
Пропало электричество около 18:30, как началась гроза — резко вырубило все. Соседи с разных улиц сказали, что у них тоже нет, — рассказывает TagilCity.ru садовод из товарищества «Капасиха».

Также отключение произошло и в садах на Монзино, говорят местные дачники:

УВЗ 10 тоже без света. Дети за хлебом пошли, а там фонари внутри горят, — пишет в редакцию жительницы Нижнего Тагила.

С еще одним испытанием столкнулись водители: на Свердловском шоссе часть светофоров оказалась отключена. Так, не работали светофоры на въезде на поселок Старатель и у ТЦ DEPO.

Поток машин большой, никто не пропускает со второстепенной дороги от «Ленты». При этом там накопилось много автомобилей и два полных людей автобуса от торгового центра. И никто не пропускает, не понимаю, что за водители такие. Притормозила, чтобы выпустить автобусы, они поморгали «аварийкой», а сзади водитель на «Приоре» был так возмущен, посигналил, — рассказывает тагильчанка, проезжавшая по трассе во время перебоя с электричеством.

По предварительным данным, аварийное отключение электроэнергии произошло на одной из местных подстанций, а включение запланировано на 22-23 часа 1 июля.

#Александра Логинова#Свердловская область#Нижний Тагил#Сад#Коллективный сад#Садоводы#Происшествия#Эксклюзив#ГГО и пригород
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