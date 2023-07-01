Массовое отключение света произошло в пригороде Нижнего Тагила 1 июля

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Пропало электричество около 18:30, как началась гроза — резко вырубило все. Соседи с разных улиц сказали, что у них тоже нет, — рассказывает TagilCity.ru садовод из товарищества «Капасиха».
Также отключение произошло и в садах на Монзино, говорят местные дачники:
УВЗ 10 тоже без света. Дети за хлебом пошли, а там фонари внутри горят, — пишет в редакцию жительницы Нижнего Тагила.
С еще одним испытанием столкнулись водители: на Свердловском шоссе часть светофоров оказалась отключена. Так, не работали светофоры на въезде на поселок Старатель и у ТЦ DEPO.
Поток машин большой, никто не пропускает со второстепенной дороги от «Ленты». При этом там накопилось много автомобилей и два полных людей автобуса от торгового центра. И никто не пропускает, не понимаю, что за водители такие. Притормозила, чтобы выпустить автобусы, они поморгали «аварийкой», а сзади водитель на «Приоре» был так возмущен, посигналил, — рассказывает тагильчанка, проезжавшая по трассе во время перебоя с электричеством.
По предварительным данным, аварийное отключение электроэнергии произошло на одной из местных подстанций, а включение запланировано на 22-23 часа 1 июля.