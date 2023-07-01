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Методист из Екатеринбурга «инвестировала» 1,7 млн мошенникам

1 июля 2023, 08:06
Фото: 1MI
Методист из университета Екатеринбурга лишилась 1,7 миллиона, поверив мошенникам и решив вложить деньги в инвестиции.

29 июня в полицию Екатеринбурга обратилась методист одного из университетов. Она заявила, что лишилась 1,7 миллиона рублей, инвестировав деньги в фиктивную площадку.

Девушка пояснила, что искала подработку в интернете и ей на глаза попалась реклама торговли на бирже. Свердловчанка заполнила анкету на сайте, а затем ей позвонила якобы сотрудница одной из консалтинговых компаний. Мошенница прислала документ с реквизитами и потерпевшая перевела пять тысяч рублей, чтобы активировать брокерский счет.

Далее через Skype с методистом связалась другая специалистка, обещавшая научить ее как правильно инвестировать деньги. Потерпевшая заходила на сайт торговой площадки, под диктовку неизвестной нажимала ссылки и совершала сделки. Однако средства выводить не могла. Мошенники объяснили, что для этого ей нужно вкладывать большие суммы.

Девушка оформила несколько кредитов и перевела на «свой» кошелек 1,7 миллиона рублей. На этом аферисты не успокоились. Они заявили, что произошел сбой и необходимо еще 1,5 миллиона, но на этот раз банк кредит не одобрил.

После этого сайт оказался заблокирован, а мошенники перестали выходить на связь. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Евгения Сафина#Мошенники#Полиция#Деньги#Инвестор#Происшествия#Екатеринбург
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