Методист из Екатеринбурга «инвестировала» 1,7 млн мошенникам

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
29 июня в полицию Екатеринбурга обратилась методист одного из университетов. Она заявила, что лишилась 1,7 миллиона рублей, инвестировав деньги в фиктивную площадку.
Девушка пояснила, что искала подработку в интернете и ей на глаза попалась реклама торговли на бирже. Свердловчанка заполнила анкету на сайте, а затем ей позвонила якобы сотрудница одной из консалтинговых компаний. Мошенница прислала документ с реквизитами и потерпевшая перевела пять тысяч рублей, чтобы активировать брокерский счет.
Далее через Skype с методистом связалась другая специалистка, обещавшая научить ее как правильно инвестировать деньги. Потерпевшая заходила на сайт торговой площадки, под диктовку неизвестной нажимала ссылки и совершала сделки. Однако средства выводить не могла. Мошенники объяснили, что для этого ей нужно вкладывать большие суммы.
Девушка оформила несколько кредитов и перевела на «свой» кошелек 1,7 миллиона рублей. На этом аферисты не успокоились. Они заявили, что произошел сбой и необходимо еще 1,5 миллиона, но на этот раз банк кредит не одобрил.
После этого сайт оказался заблокирован, а мошенники перестали выходить на связь. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.