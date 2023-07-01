Методист из Екатеринбурга «инвестировала» 1,7 млн мошенникам

Девушка пояснила, что искала подработку в интернете и ей на глаза попалась реклама торговли на бирже. Свердловчанка заполнила анкету на сайте, а затем ей позвонила якобы сотрудница одной из консалтинговых компаний. Мошенница прислала документ с реквизитами и потерпевшая перевела пять тысяч рублей, чтобы активировать брокерский счет.